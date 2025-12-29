< sekcia Šport
Sparta zdolala Kanadu 5:1 v boji o semifinále na Spenglerovom pohári
V utorkovom súboji o prienik do finále vyzvú U.S. Collegiate Selects, víťaza základnej skupiny Cattini.
Autor TASR
Davos 29. decembra (TASR) - Hokejisti Sparty Praha zdolali výber Kanady 5:1 v pondelňajšom play off zápase o postup do semifinále na Spenglerovom pohári. V utorkovom súboji o prienik do finále vyzvú U.S. Collegiate Selects, víťaza základnej skupiny Cattini.
Spengler Cup - play off o postup do semifinále:
Sparta Praha - Tím Kanada 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Góly: 47. a 59. Dzierkals, 55. Chlapík, 60. Vesalainen, 60. Němeček - 54. Saney
