Sparta zdolala Mladú Boleslav 4:1 v českej lige, Tomič skóroval

Česká liga - 18. kolo:



Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 4:1 (2:1)



Góly: 6. Kairinen, 36. Krejčí (z 11 m), 82. a 90.+5 Minčev - 3. TOMIČ



/L. Haraslín hral do 74. minúty, A. Goljan iba na lavičke náhradníkov - M. Tomič hral do 72. minúty/







FC Zbrojovka Brno - FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:0)



Góly: 9. Ševčík - 59. Bucha, 69. Kopic, 90.+7 Vlkanova, ČK: 75. Divíšek (Brno)



/R. Matejov hral do 70. minúty - E. Jirka nastúpil v 90. minúte, M. Tvrdoň iba na lavičke náhradníkov/







SK Dynamo České Budějovice - FC Slovan Liberec 0:2 (0:1)



Góly: 41. Červ, 87. Rondič, ČK: 77. Adediran (České Budejovice) po 2. ŽK



/L. Čmelík hral do 46. minúty, M. Králik odohral celý zápas, L. Skovajsa odohral celý zápas, D. Šípoš iba na lavičke náhradníkov - K. Meszáros iba na lavičke náhradníkov, Ľ. Tupta hral od 83. minúty /







FC Hradec Králové - Bohemians Praha 0:2 (0:2)



Góly: 7. Hulka, 41. Drchal, ČK: 50. Köstl (Bohemians) po 2. ŽK



/P. Bajza iba na lavičke náhradníkov, M. Trusa nastúpil v 64. minúte - E. Prekop hral do 85. minúty/

Praha 5. februára (TASR) - Futbalisti Sparty Praha triumfovali v nedeľnom stretnutí 18. kola českej najvyššej súťaže na domácom ihrisku nad FK Mladá Boleslav 4:1. Slovenský futbalista Michal Tomič otvoril skóre v drese hostí už v tretej minúte a zaznamenal tak svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne. V Mladej Boleslavi hosťuje zo Slavie, kam tento týždeň prestúpil zo Slovácka.Futbalisti Viktorie Plzeň zvíťazili v Brne 3:1. V tabuľke sú na druhom mieste bod za Slaviou, Brno je jedenáste.