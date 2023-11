Sparta zdolala Ostravu 1:0 a upevnila si pozíciu lídra tabuľky

Česká liga - 15. kolo:



FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha 0:1 (0:0)

Gól: 48. Panák

/T. Rigo hral do 90.+8 minúty, L. Almási hral od 80. min, F. Blažek a M. Madleňák boli na lavičke náhradníkov - L. Haraslín hral do 62. min/



FC Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:4 (1:1)

Góly: 17. Chorý - 63. a 72. Havlík, 43. Doski, 66. Juroška

/E. Jirka hral do 67. minúty, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) bol na lavičke náhradníkov/

Praha 12. novembra (TASR) - Futbalisti AC Sparta Praha zvíťazili v nedeľňajšom zápase 15. kola českej najvyššej súťaže na ihrisku Baníka Ostrava 1:0. "" si vďaka tomu so ziskom 38 bodov upevnili pozíciu lídra tabuľky. Ostrava klesla na 6. priečku.Piatu prehru v sezóne si pripísala na domácej pôde Viktoria Plzeň, ktorá podľahla Slovácku 1:4. Hostia rozhodli o svojom triumfe tromi gólmi v rozmedzí deviatich minút (63.-72. min). Najvýraznejšiu zásluhu mal na tom dvojgólový stredopoliar Marek Havlík. Zápas sa však mohol za stavu 1:0 vyvíjať inak, no v 29. minúte neplatil pre ofsajdové postavenie gól slovenského reprezentanta Erika Jirku.