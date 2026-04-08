Sparta zdolala Pardubice 4:2 a vyrovnala stav série, Kelemen skóroval
Hosťom chýbal pre zranenie slovenský obranca Peter Čerešňák.
Autor TASR
Praha 8. apríla (TASR) - Hokejisti pražskej Sparty zdolali víťaza základnej časti z Pardubíc 4:2 v stredajšom štvrtom zápase semifinále play off českej extraligy. Na domácom ľade tak vyrovnali stav série na 2:2. Slovenský útočník Dynama Miloš Kelemen v závere druhej tretiny vyrovnal na priebežných 2:2, čím bodoval v treťom dueli za sebou. Hosťom chýbal pre zranenie slovenský obranca Peter Čerešňák.
Česká extraliga - play off
semifinále - 4. zápas /na 4 víťazstvá/:
Sparta Praha - Dynamo Pardubice 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly: 14. Kousal, 29. Řepík, 49. Špaček, 60. Dzierkals - 12. Červenka, 38. KELEMEN
/stav série: 2:2/
