Sparta zdolala Plzeň a postúpila do finále Českého pohára

Český pohár - semifinále:



Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)



Gól: 19. Zelený



/J. Surovčík a L. Haraslín odohrali celý zápas - M. Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov/









Praha 23. apríla (TASR) - Futbalisti Sparty Praha postúpili do finále Českého pohára. V stredajšom semifinále, ktoré bolo reprízou vlaňajšieho súboju o trofej, zdolali Viktoriu Plzeň 1:0. Víťazný gól vsietil v 19. minúte obranca Jaroslav Zelený.Do duelu zasiahli aj Slováci. V bránke Sparťanov nastúpil Jakub Surovčík a celý zápas odohral i jeho spoluhráč a krajan Lukáš Haraslín. Práve on poslal pražský klub do semifinále, keď v predĺžení štvrťfinálového stretnutia s Teplicami strelil rozhodujúci gól na 3:2. Vo finále, ktoré je na programe v stredu 14. mája, si obhajcovia trofeje zmerajú sily s Olomoucom.