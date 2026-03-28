Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. marec 2026
< sekcia Šport

Sparta zdolala Plzeň a vynútila si rozhodujúci siedmy zápas

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sparta mala skvelý vstup do stretnutia, keď chybu v medzikruží využil Filip Chlapík.

Autor TASR
Praha 28. marca (TASR) - Hokejisti Sparty Praha zdolali v šiestom stretnutí štvrťfinále play off českej extraligy Plzeň 4:2. Pre domácich išlo o druhé víťazstvo za sebou a sériu vyrovnali z nepriaznivého stavu 1:3 na zápasy na 3:3. Rozhodujúci siedmy duel je na programe v pondelok 30. marca v Plzni.

Sparta mala skvelý vstup do stretnutia, keď chybu v medzikruží využil Filip Chlapík. Ešte pred prvou sirénou sa diváci v Holešoviciach radovali znova, keď sa po Chlapíkovej asistencii presadil Jakub Krejčík. Hostia poslali na druhú tretinu do bránky Jana Ružičku, no ten inkasoval po 10 minútach z hokejky Mikaela Seppalu. Plzeň ešte zdramatizovala duel v tretej časti po góle Lukáša Strnada, no domáci odpovedali v 47. minúte zásahom Martinša Dzierkalsa. Na víťazovi už nič nezmenil ani gól Jakea Griciusa zo záverečnej sekundy zápasu.

česká extraliga - play off

štvrťfinále - 6. zápas /na 4 víťazstvá/:

Sparta Praha - Škoda Plzeň 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Góly: 1. Chlapík, 17. Krejčík, 31. Seppala, 47. Dzierkals - 42. Strnad, 60. Gricius

/stav série: 3:3/
.

