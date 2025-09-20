< sekcia Šport
Sparta zdolala Plzeň po vylúčení Vydru a penalte
Sparta tak vedie neúplnú tabuľku a na domácej pôde je naďalej stopercentná.
Autor TASR
Praha 20. septembra (TASR) - Futbalisti AC Sparta Praha zdolali Plzeň 2:1 v šlágri 9. kola českej Chance ligy. Viktoria sa ujala vedenia v 53. minúte zásluhou najlepšieho strelca súťaže Matěja Vydru, ale už v 56. minúte odpovedal svojím premiérovým ligovým gólom za Spartu John Mercado. Obrat domácich dokonal Veljko Birmančevič v 78. minúte, keď premenil pokutový kop po vylúčení Vydru. Sparta tak vedie neúplnú tabuľku a na domácej pôde je naďalej stopercentná. Zároveň ukončila Plzni sériu štyroch zápasov bez prehry.
Jablonec je v tejto sezóne stále nezdolaný a po štvrtom víťazstve za sebou sa priebežne nachádza na 2. mieste tabuľky. Aj so Slovákom Sebastianom Nebylom, ktorý odohral celý duel, triumfoval v sobotu v 9. kole na pôde Karvinej 2:1. Slovenský kapitán domácich Dávid Krčík v 83. minúte znížil z penalty.
Teplice, ktoré vedie slovenský tréner Zdenko Frťala, ťahajú sériu siedmich duelov bez víťazstva. V Olomouci remizovali bez gólov. Posledné Pardubice stále čakajú na prvé víťazstvo, keď si rozdelili body po remíze 1:1 so Slováckom, ktoré ukončilo sériu troch prehier. Hradec Králové s početným slovenským zastúpením predĺžil sériu bez prehry na štyri zápasy, keď bodoval naplno v Zlíne (2:1).
Chance liga - 9. kolo:
Chance liga - 9. kolo:
AC Sparta Praha - FC Viktoria Plzeň 2:1 (0:0)
Góly: 56. Mercado, 78. Birmančevič (z 11 m) - 53. M. Vydra. ČK: 76. M. Vydra (faul)
/J. Surovčík na lavičke, L. Haraslín nehral pre zranenie - M. Tvrdoň na lavičke/
FK Pardubice - 1. FC Slovácko 1:1 (0:1)
Góly: 56. Tanko - 42. Marinelli
/F. Vaško odohral celý zápas a videl ŽK, M. Šviderský celý zápas, P. Blahút hral do 90. min., M. Koscelník hral od 78. min. (všetci Slovácko)/
MFK Karviná - FK Jablonec 1:2 (0:1)
Góly: 83. Krčík (z 11 m) - 5. Cedidla, 77. Růsek
/D. Krčík ako kapitán odohral celý zápas a v 83. min. skóroval z 11 m, K. Vallo nehral pre zranenie - S. Nebyla celý zápas, S. Lavrinčík celý zápas na lavičke/
SK Sigma Olomouc - FK Teplice 0:0 (0:0)
/T. Huk hral celý zápas a videl ŽK, M. Hruška a M. Malý na lavičke - M. Riznič celý zápas, D. Danihel, J. Jakubko a R. Ludha na lavičke/
FC Zlín - FC Hradec Králové 1:2 (1:2)
Góly: 34. Cupák - 7. Slončík, 28. Čech
/M. Pišoja odohral 1. polčas, S. Belaník na lavičke - J. Chvátal a S. Drancák celý zápas, A. Griger do 62. min., J. Uhrinčať od 90+4. min., L. Čmelík nehral pre zranenie/
