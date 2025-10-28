< sekcia Šport
Sparta zdolala v dohrávke Bohemians 2:1 a je opäť na čele českej ligy
Sparta bodovala naplno po dvoch ligových remízach a tabuľku vedie o dva body pred Jabloncom.
Autor TASR
Praha 28. októbra (TASR) - Futbalisti Sparty Praha zdolali v dohrávanom zápase 13. kola českej ligy Bohemians 2:1. V mestskom derby rozhodli o víťazstve v druhom polčase. Na 1:1 vyrovnal v 59. minúte útočník Jan Kuchta a o osem minút neskôr si center Ekvádorčana Angela Preciada zrazil do vlastnej siete Jan Vondra.
Sparta bodovala naplno po dvoch ligových remízach a tabuľku vedie o dva body pred Jabloncom. Slováci Lukáš Haraslín a Dominik Hollý chýbali Sparte pre zranenie.
Sparta bodovala naplno po dvoch ligových remízach a tabuľku vedie o dva body pred Jabloncom. Slováci Lukáš Haraslín a Dominik Hollý chýbali Sparte pre zranenie.
Česká liga - dohrávka 13. kola:
AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:1)
Góly: 59. Kuchta, 67. Vondra (vlastný) - 40. Čermák
AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:1)
Góly: 59. Kuchta, 67. Vondra (vlastný) - 40. Čermák