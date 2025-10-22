Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Šport

Sparta zdolala Vítkovice 5:4 pp, hostí poslal do predĺženia Hrivík

.
Na snímke Marek Hrivík. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V tretej minúte extračasu však skóroval za domácich Jakub Krejčík.

Autor TASR
Praha 22. októbra (TASR) - Hokejisti Sparty Praha vyhrali v stredajšej predohrávke 45. kola najvyššej českej súťaže nad Vítkovicami 5:4 po predĺžení. Hostí poslal v 58. minúte do predĺženia kapitán, slovenský útočník Marek Hrivík. V tretej minúte extračasu však skóroval za domácich Jakub Krejčík.



predohrávka 45. kola českej ligy - sumár

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 5:4 pp (3:0, 1:2, 0:2 - 1:0)

Góly: 12. a 28. Kousal, 10. Pysyk, 14. Chlapík, 63. Krejčík - 29. a 45. Abdul, 35. Nellis, 58. HRIVÍK
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu