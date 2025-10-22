Sparta zdolala Vítkovice 5:4 pp, hostí poslal do predĺženia Hrivík

< sekcia Šport
Autor TASR
Praha 22. októbra (TASR) - Hokejisti Sparty Praha vyhrali v stredajšej predohrávke 45. kola najvyššej českej súťaže nad Vítkovicami 5:4 po predĺžení. Hostí poslal v 58. minúte do predĺženia kapitán, slovenský útočník Marek Hrivík. V tretej minúte extračasu však skóroval za domácich Jakub Krejčík.
predohrávka 45. kola českej ligy - sumár
HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 5:4 pp (3:0, 1:2, 0:2 - 1:0)
Góly: 12. a 28. Kousal, 10. Pysyk, 14. Chlapík, 63. Krejčík - 29. a 45. Abdul, 35. Nellis, 58. HRIVÍK
