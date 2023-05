Sparta získala český titul, prvý po deviatich rokoch

Česká liga - skupina o titul, 4. kolo:



1. FC Slovácko - AC Sparta Praha 0:0



/P. Šimko odohral celý zápas - A. Goljan bol na lavičke náhradníkov, L. Haraslín nefiguroval na súpiske/





SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 2:3 (2:2)



Góly: 2. CHVÁTAL, 6. Zifčák - 21. a 25. Jurečka, 68. Lingr, ČK: 78. VENTÚRA (Olomouc)



/M. Macík odchytal celý zápas, J. Chvátal odohral celý zápas + gól, D. Ventúra hral do 78. min + ČK, L. Greššák bol na lavičke náhradníkov - J. Hromada odohral prvý polčas, I. Schranz nastúpil v 90.+2 min/





FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2)



Góly: 2. Hála, 39. Hůlka



/E. Jirka bol na lavičke náhradníkov - E. Prekop hral od 57. min + ŽK/

Praha 23. mája (TASR) - Futbalisti Sparty Praha sa po deviatich rokoch stali majstrami Česka. Triumf v najvyššej súťaži spečatili remízou 0:0 na ihrisku 1. FC Slovácko v utorňajšom zápase 4. kola skupiny o titul. V drese Sparty sa zo zisku titulu teší aj dvojica slovenských legionárov Lukáš Haraslín a Adam Goljan. Prvý menovaný nebol proti Slovácku v kádri, Goljan sledoval duel z lavičky náhradníkov.Klub z Letnej vybojoval 13. titul v rámci najvyššej českej súťaže. Celkovo je to pre "" 34. primát v klubovej histórii, rátajúc aj úspechy v rámci československej ligy. V novom ročníku bude Sparta účinkovať v Lige majstrov, začne v 2. predkole.Slavia v predposlednom kole skupiny o titul otočila v Olomouci z 0:2 na 3:2. Skóre zápasu na Hanej otvoril v 2. minúte slovenský obranca Juraj Chvátal a už o chvíľu zvýšil náskok Sigmy Pavel Zifčák, no ešte do prestávky Slavia vyrovnala a po zmene strán rozhodol o jej víťazstve Ondřej Lingr. Duel nedohral ďalší slovenský hráč v službách Olomouca Denis Ventúra, ktorý v rýchlom slede videl dve žlté a automaticky červenú kartu.