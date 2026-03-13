< sekcia Šport
Sparta zvíťazila v Kladne 5:2 a vyrovnala stav série predkola na 2:2
Z predkola už do play off postúpili Karlove Vary, Třinec a Kometa Brno.
Autor TASR
Kladno 13. marca (TASR) - Hokejisti Sparty Praha zvíťazili na ľade Kladna 5:2 v piatkovom zápase predkola play off českej extraligy. V sérii hranej na tri víťazné zápasy vyrovnali stav na 2:2. Rozhodujúci piaty duel je na programe v nedeľu 15. marca v Prahe.
Z predkola už do play off postúpili Karlove Vary, Třinec a Kometa Brno.
česká extraliga, predkolo play off
4. zápas /na 3 víťazstvá/
Rytíři Kladno – HC Sparta Praha 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Góly: 30. a 39. Ojamäki - 5. Krejčík, 22. Seppälä, 24. a 59. Řepík, 55. Irving
/stav série: 2:2/
