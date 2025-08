Spartak cestuje do Rumunska s cieľom priniesť čo najlepší výsledok

Trnava 5. augusta (TASR) - Futbalisti trnavského Spartaka odcestujú v stredu predpoludním z piešťanského letiska na úvodný duel tretieho predkola Konferenčnej ligy do Rumunska. V Craiove sa vo štvrtok o 20.30 SELČ stretnú s miestnym tímom Universitatea. V Rumunsku bude o hodinu viac, hrať sa teda bude pomerne neskoro večer.



Trnavský súper prešiel v predošlom kole cez FK Sarajevo, keď vonku prehral 1:2 a doma súpera zmietol po góloch v druhom polčase 4:0. Hetrikom sa zaskvel palestínsky útočník so švédskym občianstvom Assad Al Hamlawi. Tréner Spartaka Michal Ščasný pred duelom upozorňuje nielen na jeho schopnosti. „Súper má značnú kvalitu, naposledy vyhrali ťažký ligový zápas na ihrisku CFR Kluž. Rumunský tím je ťažšie čitateľný, hrá variabilne, prechádza z rozostavenia 3-5-2 do 3-4-3 či 4-3-3. Majú obrovskú hráčsku kvalitu, či už sú to v strede Baluta, na hrote Al Hamlawi či vpravo Radolescu. Pri štandardkách je nepríjemný ukrajinský stopér Romančuk. Samozrejme, majú silné i slabšie stránky. Hráčske individuality sú ale na vysokej úrovni. Ťažko sa to porovnáva s Häckenom, ktorý bol viac strojový, Rumuni hrajú niekedy až živelne. Možno sa aj ťažšie pripravuje na takéhoto súpera, než keď vidíte jasné šablóny, ako mal náš švédsky protivník. Každopádne, chceme postúpiť, urobiť čo najlepší výsledok, aby sme mali čo najlepšiu východiskovú pozíciu na domáci zápas,“ povedal na predzápasovej tlačovke Michal Ščasný.



Ako ďalej uviedol, Spartak má síce zažité ofenzívne poňatie hry, pri defenzívnom nastavení však vždy reaguje na súpera, či už v lige alebo Európe. Universitatea Craiova je z tohto pohľadu pomerne tvrdý oriešok: „V odvete so Sarajevom využívali nezvyklé pohyby hráčov, krajný stopér sa posúval na pozíciu krajného obrancu, ´wingback´ sa sťahoval na pozíciu ľavého ´fullbacka´. Pravý ´wingback´ išiel na pozíciu pravého krídla. Bola tam veľká rotácia hráčov. Takto som ich nevidel rotovať v zápasoch domácej súťaže, ani v prvom dueli v Sarajeve. Odveta v európskom pohári však bola iná.“



Na súboj so Sarajevom prišlo do hľadiska tridsaťtisícového štadióna zhruba 20-tisíc priaznivcov. Trnavčania očakávajú, že vo štvrtok toto číslo môže byť ešte vyššie. „Myslím si, že bude búrlivá atmosféra, pre oba kluby ide o veľa, takže predpokladám, že príde ešte viac fanúšikov. Potrebujeme uhrať dobrý výsledok, s tým cieľom tam ideme,“ dodal Ščasný.



Pozitívom je, že k dispozícii má podľa vlastných slov kompletný káder. „V tíme vládne pohoda, dobrá nálada,“ vraví kapitán Spartaka Martin Mikovič. „Po Trenčíne sme sa dva dni potešili a už sa pripravujeme na ďalší dôležitý zápas pre nás i klub. Chceme priniesť dobrý výsledok, aby na odvetu prišlo čo najviac ľudí. Vieme, že doma dokážeme veľké veci. Verím, že sa na nich dobre pripravíme. Majú šikovných hráčov, ale to platí aj o nás, tiež sme nebezpečné družstvo a verím, že keď sa naskytne šanca, využijeme ju,“ pokračoval ľavý bek „andelov“.



Pred trinástimi rokmi bol Mikovič pri víťazstve Spartaka na pôde vtedajšej Steauy Bukurešť, jeho gól zo 6. minúty rozhodol o výhre 1:0. Na postup to napokon nestačilo, doma Trnava podľahla 0:3. „Na to, že sme tam mali jednu strelu na bránu, oni dvadsať a vyhrali sme 1:0, to nebolo zlé. Je to história, ale bral by som, keby sme to zopakovali. Nemusí rozhodnúť Mikovič, ale nech je pekný výsledok,“ dodal trnavský futbalista.



Stretnutie Universitatea Craiova - Spartak Trnava odvysielajú v priamom prenose STVR na kanáli Šport a streamovacia platforma Voyo.