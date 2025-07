Spartak chce proti maltskému Hibernians rozhodnúť čím skôr

odvetný zápas 2. predkola KL:



štvrtok 31. júla



17.30 FC Spartak Trnava - FC Hibernians Paola



/Štadión Antona Malatinského, prvý zápas: 2:1/



rozhodujú: Ilič - Živin, Banovic (všetci Srb.)



Trnava 30. júla (TASR) - Pre futbalistov Spartaka Trnava bude v odvetnom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy (KL) proti maltskému Hibernians Paola dôležité, aby o svojom postupe rozhodli čím skôr. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal tréner tímu Michal Ščasný.sa na Malte nepredviedli v ideálnom svetle. Tesné víťazstvo 2:1 zariadil v závere stretnutia kapitán Roman Procházka a hlavný kouč i hráči po ňom neskrývali mierne sklamanie. Pred odvetou však Ščasný nepochyboval o tom, že jeho mužstvo postup zvládne.uviedol staronový kouč Spartaka.nadviazal na slová trénera kapitán Roman Procházka.Spartak bol v dvojzápase jasným favoritom a Ščasný sa súpera nebojí.konštatoval 46-ročný kouč.povedal na adresu Hibernians Procházka.Trnavčania môžu ťažiť aj z úspešného vstupu do nového ročníka Niké ligy, keďže v nedeľnom stretnutí si poradili s Ružomberkom 3:0. Aj napriek rotácii polovice zostavy predviedli pred domácimi fanúšikmi ofenzívny výkon.pripomenul Ščasný.dodal Procházka.Ščasný by mal mať k dispozícii takmer rovnaký káder ako pred týždňom. Pre menšie zranenie, ktoré si privodil v súboji s Ružomberkom, bude absentovať útočník Jakub Paur. Medzitým sa do tréningového procesu vrátil stredopoliar Erik Sabo, ale jeho návrat do súťažného kolotoča je vo štvrtok nepravdepodobný. Duel má úvodný výkop o 17.30 h, pískať bude srbský rozhodca Pavle Ilič. Postupujúci tím sa v 3. predkole stretne s úspešnejším zo súboja medzi bosnianskym FK Sarajevo a rumunskou Universitateou Craiova (prvý zápas 2:1).