Spartak chce udržať v novej sezóne svoje pozície, ešte rieši posily

Na snímke tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík počas tlačovej konferencie pred začiatkom novej sezóny Fortuna ligy a začiatkom predkôl Európskej konferenčnej ligy v Trnave v stredu 13. júla 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

káder Spartaka Trnava:



brankári: Ľuboš Kamenár, Dominik Takáč, Martin Vantruba, Dobrivoj Rusov



obrancovia: Matej Čurma, Sebastian Kóša, Kristián Koštrna, Martin Mikovič, Lukáš Štetina, Gergely Tumma, Marek Ujlaky ml., Kazeem Bolaji, Michal Boledovič



stredopoliari: Dyjan Azevedo, Martin Bukata, Alex Iván, Patrick Karhan, Milosz Kozak, Azeez Oseni, Jakub Paur, Roman Procházka, Kyriakos Savvidis, Samuel Štefánik



útočníci: Kelvin Boateng, Milan Ristovski, Bamidele Yusuf





prišli: Azeez Oseni (Nigéria), Samuel Štefánik (Termalica Nieczecza), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Jakub Paur (MŠK Žilina), Martin Vantruba (Slavia Praha)



odišli: Martin Škrtel (ukončenie kariéry), Jakub Grič, Ján Vlasko (obaja ukončenie zmluvy), Samuel Benovič, Stanislav Olejník (obaja Myjava, hosť.), Mário Mihál (L. Mikuláš, hosť), Ammar Ramadan (Ferencváros, ukončenie hosťovania), Peter Kolesár (Trebišov), Lukáš Jendrek (Prešov)



Trnava 13. júla (TASR) - Spartak Trnava chce v novej sezóne zopakovať tretie miesto vo Fortuna lige, prípadne ho ešte vylepšiť. V slovenskom pohári by opäť rád dokráčal až do finále. V klube si ale uvedomujú, že konkurencia v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži bude pravdepodobne ešte vyššia ako v predošlom roku. Odznelo to na stredajšej tlačovej besede Spartaka pred štartom nového ročníka súťaže.Prezident Spartaka Peter Macho vyzdvihol, že klubu sa podarilo udržať hráčov ako sú Koštrna, Mikovič či Kamenár, ktorí predĺžili zmluvy. Ako ďalej uviedol, klub rokuje o nadviazaní spolupráce s Martinom Škrtelom, ktorý síce ukončil hráčsku kariéru, v Trnave by ho ale radi videli naďalej v pozícii funkcionára. "," povedal Macho.Červeno-čierni pri posilňovaní kádra stavili na slovenskú kartu. Prišli Samuel Štefánik (Nieciecza), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Jakub Paur (Žilina), Martin Vantruba (Dunajská Streda), jediným legionárom je len 19-ročný Azeez Oseni. Okrem Škrtela odišli z klubu traja hráči, ktorým sa skončili zmluvy - Jakub Grič (České Budějovice), Ján Vlasko (Skalica) a Ammar Ramadan (ukončené hosťovanie z Ferencvárosu).," povedal tréner Spartaka Michal Gašparík na margo asi najciteľnejšieho odchodu z trnavského kádra.Lukáš Jendrek bude obliekať dres Prešova. Samuel Benovič a Stanislav Olejník sú na hosťovaní v Myjave, Mário Mihál ide po anabáze v Senici tentoraz na výpožičku do Liptovského Mikuláša. Kariéra Petra Kolesára bude pokračovať v Trebišove, kam mieri na hosťovanie aj Kenneth Ikugar, ktorý ešte v Spartaku nehral. "," poznamenal Gašparík. Dodal, že klub mal záujem aj o návrat svojho odchovanca Mateja Oravca, ten však uprednostnil zotrvanie v Podbrezovej.S Trnavou bol mediálne spájaný aj krídelník Slovana Bratislava Erik Daniel. "," vyjadril sa Peter Macho. Spomínal sa tiež možný prestup brankára Dominika Takáča do zahraničia. Nateraz jeho transfer nie je témou dňa. "," doplnil Macho.Kapitánom tímu zostáva Martin Mikovič. Trnavský rodák vyzdvihol, že nové posily futbalovo aj mentálne zapadli do kolektívu. Verí, že Spartak v sezóne, na konci ktorej oslávi 100. výročie založenia klubu, dosiahne želané úspechy. "," poznamenal Mikovič.Podobne to vidí aj tréner Gašparík: "."Spartak Trnava vstúpi do nového ligového ročníka v sobotu 16. júla, keď o 18.00 h privíta na Štadióne Antona Malatinského Zlaté Moravce. Klub predal na novú sezónu približne tisíc permanentiek, od stredy už sú v predaji lístky na ligový duel s ViOn-om.