Spartak dokonal obrat v nadstavení, Daniel: Nevzdali sme sa

Trnava 12. novembra (TASR) - Piatkový fortunaligový súboj medzi Spartakom Trnava a Skalicou vygradoval v samom závere. Domáci futbalisti v nadstavenom čase dokonali obrat a z poslednej akcie strelili víťazný gól na 2:1.



Erik Daniel si v 95. minúte nabehol do šestnástky na narážačku s Azeezom Osenim a "placírkou" umiestnil loptu k žrdi popri bezmocnom brankárovi Martinovi Junasovi. "Gól nie je len moja zásluha. Azzeem mi dal úžasnú prihrávku. Celé mužstvo sme bojovali až do konca. Zápas bol veľmi ťažký, hrali sme v prvom polčase zle, pomaly, Skalica zbierala všetky odrazené lopty, nevyhrali sme snáď jeden súboj. Dali nám náhodný gól, ale nevzdali sme sa, hrali sme až do konca a napokon sme to obrátili,“ zhodnotil duel Daniel.



Zápas začal na pravom krídle, v priebehu druhého dejstva ho tréner Spartaka Michal Gašparík prehodil na opačnú stranu, odkiaľ napokon aj skóroval. "Na ľavom krídle som nastupoval celý rok počas anabázy v Poľsku, to mi nerobí problém. Môžem si tam loptu hádzať na pravačku a strieľať,“ dodal Daniel.



Michal Gašparík urobil v druhom polčase viaceré taktické zmeny, vrátane zmeny rozostavenia. Presunutie Daniela na ľavý kraj bola jedna z nich. "Potrebovali sme to ešte oživiť. Bolaji nie je úplne ofenzívny, preto sme ho stiahli a chceli sme tam nechať ofenzívneho krajného obrancu Mikoviča. Rozhodli sme sa poslať Ivána napravo, pretože je zvyknutý na spoluprácu s Koštrnom a Daniela sme presunuli na opačný kraj, pretože sa mu sprava nedarilo. Nakoniec sa to vyplatilo, rozhodol,“ uviedol Gašparík.



Kľúčový podpis na zvrate stretnutia v prospech Trnavčanov mal Azeez Oseni. Mladý nigérijský stredopoliar krátko po zmene strán vyrovnal a v závere bol architekt gólovej prihrávky. "Vieme, že je veľmi šikovný a výborný s loptou. Dokáže byť efektívny, v streľbe a zakončení je jednoznačne najlepší z mužstva. Len potom je tu obranná fáza, kde potrebujete ísť do defenzívy, vykrývať priestory, dobre prepínať medzi útokom a obranou. Stále na tom pracujeme, aby zvládal aj tieto úlohy. Je mladý, potrebuje sa adaptovať, veľmi nám však pomohol v pohári aj teraz v lige proti Skalici,“ vyjadril sa k Osenimu trnavský kouč.



V drese Skalice pôsobí viacero bývalých futbalistov Spartaka. Stredopoliar Ján Vlasko bol v prvom polčase jedným z najlepších hráčov na trávniku. Rozdeľoval lopty, zakladal útočné akcie, v druhom dejstve trafil za nerozhodného stavu žrď. "Nezaslúžili sme si prehrať, bol to vyrovnaný zápas. Viedli sme, no v úvode druhého polčasu sme dostali zbytočný gól po našich dvoch chybách. Potom sme dali tyčku a mali ďalšiu stopercentnú šancu. Keby sme skórovali, už podľa mňa bez bodu nepôjdeme. Trnava mala tlak, ktorý vygradoval gólom. Remíza by bola spravodlivá. Taký je ale futbal,“ skonštatoval Vlasko.



Ofenzívny tvorca hry netradične nastúpil na poste defenzívneho stredopoliara. "Musel som hrať defenzívnejšie. Bežne nastupujem na pozícii desiatky, teraz sme hrali na dve šestky. Celkom mi to ale sedelo, bol som viac na lopte, tú mám rád." Kým na Spartak ešte čaká dohrávka odloženého stretnutia s Michalovcami, pre Skalicu sa už futbalová jeseň skončila. Zimovať bude na predposlednej priečke. "Postrácali sme veľa bodov. Mužstvo má podľa mňa v pohode aj na prvú šestku, lenže takýmito gólmi v záveroch stretnutí sme stratili už asi štvrtý zápas. Mali sme mať minimálne o osem bodov viac. Nepremieňame šance, ktoré máme. Nezaslúžime si byť predposlední. Je to smutné, ale je to tak,“ zhodnotil Vlasko.



Tréner Skaličanov Juraj Jarábek vidí problém v efektivite tímu: "Máme málo bodov, ale myslím si, že výborný tím a výborných ľudí v klube, ktorý je rodinný. Ideme krok po kroku, mužstvo určite nepatrí tam, kde sa nachádza. Veľmi často doplácame na nepremenené šance. V obrane to ešte celkom funguje, ale gólov dávame strašne málo." Cez zimnú prestávku sa Skalica pokúsi posilniť. Rysuje sa však minimálne jeden odchod. "Peter Čögley nenastúpil, pretože je zranený a, asi to už môžem povedať, odchádza do Saudskej Arábie spolupracovať v realizačnom tíme s trénerom Martinom Ševelom. Želám mu veľa úspechov a ďakujem mu za peknú polsezónu. Jaroslav Mihalík je tiež zranený, má zmluvu do zimy, uvidíme, čo bude s ním. Tím je v procese, uvidíme, čo sa nám podarí v zimnom období," dodal Jarábek.