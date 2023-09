Spartak dostal v Razgrade štyri góly, Gašparík: Všetko im spadlo

Razgrad 22. septembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nepatria k favoritom na postup z H-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) a zápasy si chceli predovšetkým užiť. Druhý polčas na ihrisku Razgradu v štvrtkovom zápase 1. kola im však zážitok pokazil. Po bezgólovom prvom polčase bulharský majster rozvlnil sieť štyrikrát, pričom víťaz Slovenského pohára sa presadiť nedokázal.



V prvej štyridsaťpäťminútovke sa nezdalo, že diváci uvidia v zápase štyri góly. "Systém v prvom polčase fungoval a nemyslím si, že súper niečo v druhom zmenil. Prízvukoval som cez prestávku, že by sme mali mať loptu častejšie na kopačkách a chlapci to aj sami chceli. Mali sme tam však menšie straty, súper okamžite vedel zakončiť spoza šestnástky a všetko mu spadlo do siete. Inkasovali sme v podstate trikrát z diaľky," povzdychol si po zápase tréner Spartaka Michal Gašparík.



Presnou strelou spoza šestnástky otvoril skóre hneď po zmene strán Ivan Jordanov, podobným spôsobom sa presadil aj v 63. min na 3:0 Jakub Piotrowski. Ten istý hráč vypálil aj v úplne poslednej akcii zápasu, brankár Dominik Takáč dokázal loptu vyraziť iba pred seba a Rwan Seco ju nemal problémy doraziť do siete. Iba Piotrowského gól na 2:0 v 50. min padol po prihrávke pred bránu od Tisseru. "Či za niektorý z gólov mohol brankár v tejto chvíli nevieme. Pozrieme si to a zanalyzujeme. Určite mu však nepomohlo ani mužstvo. Viackrát hráči nepristúpili k súperovi. Stratili sme loptu, bol z toho aut a Piotrowskému stačili dva dotyky a pálil na bránu," bránil svojho brankára kouč Trnavy.



"Červeno-čierni" chceli k duelom v Európe pristúpiť bezstarostne, no súboj v Razgrade im dal dôvod na premýšľanie. "Vraveli sme si síce, že si ideme zápasy užiť, no to sa nedá, ak neprídu výsledky. Je veľký rozdiel prehrať 0:2, 0:3, alebo 0:4. Dá sa akceptovať, ak sa súper presadí kvalitou, keď vám odchádzajú sily. Lenže my sme inkasovali ihneď po prestávke a za 15 min bolo 0:3. Dostali sme gól aj v poslednej sekunde a vyzerá to ešte horšie. Preto som aj povedal, že to je krutá prehra. Nič nenasvedčovalo tomu, že sa zápas skončí takto," zakončil Gašparík.







Takáča prekonali hráči Razgradu štyrikrát: "Každý gól mrzí rovnako"

Brankár Trnavy Dominik Takáč si musel vo štvrtok v Razgrade vypiť kalich horkosti až do dna, keď ťahal loptu zo siete štyrikrát. Spartak podľahol Ludogorcu v 1. kole H-skupiny Európskej konferenčnej ligy 0:4.



"Prvý polčas nám vychádzal, snažili sme sa brániť a hroziť po štandardkách, či brejkoch. Nestalo sa nám však po prvýkrát, že sme vyšli na druhý polčas a o päť-desať minút bolo po zápase. Podobná vec sa nám stala aj v Poznani a aj v niektorých zápasoch v lige," pripomenul brankár "červeno-čiernych."



Razgrad rozhodol duel štyrmi presnými zásahmi v druhom polčase, dva dal v priebehu piatich minút po zmene strán. "Musíme si na to dať väčší pozor. Snažili sme sa s výsledkom niečo urobiť, možno sme i trochu ožili za stavu 0:2, ale prišiel tretí gól. Súper nás potrestal takmer z každej situácie," povzdychol si Takáč.



Tri góly bulharského šampióna padli po strelách spoza šestnástky. Ivan Jordanov a Jakub Piotrowski zamierili presne k žrdi, ďalší pokus poľského stredopoliara Takáč vyrazil, no Rwan Seco loptu zblízka dorazil do siete. "Každý gól ma mrzí rovnako. Vždy sa dá niečo urobiť. Všetky strely z diaľky sa opreli okolo obrancov. Neviem, či to tak hráči súpera chceli, ledva som ich pokusy videl. Pred druhým gólom prišla taká polostrela, išiel som po nej, ale dobiehajúci hráč tam pichol nohu. Sme v Európe. Už vieme, že na ďalšie zápasy sa musíme lepšie nachystať," prízvukoval Takáč.





/vyslaný redaktor TASR Peter Mattoš/