Spartak hľadá nové posily, Takáča by v bránke mohol nahradiť Frelih

Na snímke vpravo Michal Ďuriš počas prvého tréningu FC Spartak Trnava v letnej príprave pred štartom nového ročníka Niké ligy v Trnave v pondelok 10. júna 2024. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Program prípravy:



10. júna: úvodný zraz



15. júna o 15.00 h: Spartak Trnava - Považská Bystrica (v areáli AŠK Slávia v Trnave)



19. júna: odchod na sústredenie do Slovinska



22. júna o 17.00 h: NK Maribor - Spartak Trnava (v Slovinsku)



29. júna o 11.00 h: NK Bravo - Spartak Trnava (v Slovinsku)



5. júla o 15.00 h: Sparta Praha - Spartak Trnava (na štadióne Letná v Prahe)



13. júla o 15.00 h: TSV Hartberg - Spartak Trnava (v Rakúsku)



20. júla o 16.00 h: Spartak Trnava - Aston Villa (na Štadióne Antona Malatinského v Trnave)

Trnava 10. júna (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava odštartovali v pondelok letnú prípravu bez nových posíl. "Andeli" sa zatiaľ dohodli len na príchode Vojtecha Kubistu z Mladej Boleslavi, ten však na prvom zraze ešte chýbal. Spartak má eminentný záujem o angažovanie nového brankára, keďže z klubu odchádza doterajšia jednotka Dominik Takáč.Tréner Spartaka Michal Gašparík potvrdil, že náhradou za Takáča by sa mohol stať Slovinec Žiga Frelih, ktorý momentálne pôsobí v Michalovciach:Trnavský kouč potrebuje doriešiť aj situáciu v defenzíve, keďže z tímu odchádza Srb Andrej Djurič a zatiaľ nie je jasné, či budú v klube pokračovať Lukáš Štetina a Kristián Koštrna, ktorým v júni vypršia kontrakty.V obrane má pomôcť práve prichádzajúci Kubista, ktorý je schopný hrať na pozícii defenzívneho stredopoliara i stopéra.uviedol Gašparík a dodal, že najväčšie problémy očakáva v spomínanej defenzíve.Pozitívnou správou v súvislosti s obranou je predĺženie zmluvy s odchovancom a kapitánom tímu Martinom Mikovičom do júna 2025, o čom klub informoval už koncom mája.skonštatoval 33-ročný Mikovič.V príprave absentujú pre reprezentačné povinnosti obranca Sebastian Kóša a slovinský stredopoliar Adrian Zeljkovič, obaja figurujú v nomináciách na ME v Nemecku. Dvadasťročný Kóša je jeden z troch hráčov Niké ligy, ktorým dal tréner národného tímu Francesco Calzona šancu. Za reprezentáciu nastúpil raz počas marcového prípravného duelu s Rakúskom (0:2). K Trnavčanom sa ešte nepripojil ani Kubista.povedal Gašparík.Mužstvo čaká pred odchodom na sústredenie do Slovinska jeden prípravný duel proti Považskej Bystrici 15. júna, po návrate domov sa stretnú so Spartou Praha a rakúskym TSV Hartberg. Vyvrcholením prípravy bude zápas proti Aston Ville z Premier League, ktorá sa v novej sezóne predstaví v Lige majstrov. Duel je na programe v sobotu 20. júla o 16.00 h.Gašparík sa najviac teší na stretnutie s trénerom anglického tímu Unaiom Emerym.Mikovič hovorí o futbalovom sviatku.uzavrel kapitán tímu.