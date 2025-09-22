< sekcia Šport
Spartak je v tabuľke na čele už len o skóre, prvá prehra D. Stredy
O jediný gól stretnutia v Trnave sa postaral výstavnou strelou stredopoliar Samuel Ramos. Zverenci Michala Ščasného majú k dobru zápas s Košicami.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda prehrali svoj prvý zápas v rámci novej sezóny Niké ligy. V 8. kole podľahli Slovanu na Tehelnom poli 2:3. Prvý je stále Spartak, ktorý však prehral druhý domáci zápas za sebou. V dueli 8. kola podľahol Michalovciam 0:1 a na čele tabuľky je už iba o skóre pred Žilinou a Slovanom.
O jediný gól stretnutia v Trnave sa postaral výstavnou strelou stredopoliar Samuel Ramos. Zverenci Michala Ščasného majú k dobru zápas s Košicami. Išlo o vôbec prvú výhru Michaloviec nad Trnavou od roku 2020.
Na domácom ihrisku ešte neprehrala Podbrezová, ktorá zdolala Trenčín 2:0. Prešov naopak ešte nebodoval doma naplno, proti Ružomberku doplatil na zlý začiatok, keď už v 11. minúte prehrával 0:2. Napokon sa Ružomberčania tešili z výhry 3:1. Nepriaznivú sériu prerušili hráči Skalice, ktorí sa po štyroch dueloch dočkali víťazstva. O výhre 1:0 nad Košičami rozhodol bývalý hráč Trnavy Erik Daniel. Skaličania si pripísali iba druhé víťazstvo v prebiehajúcom ligovom ročníku, prvé na domácom trávniku.
Žilinčania zvíťazili nad Komárnom 3:1 aj vďaka dvom gólom Miroslava Káčera. Žilinský stredopoliar sa postaral o úvodné dva góly duelu, najprv sa v nadstavení prvého polčasu presadil strelou po rohovom kope a štyri minúty po zmene strán skóroval z otočky v šestnástke.
Niké liga - 8. kolo:
sobota
FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok 1:3 (0:2)
Góly: 78. Regáli - 1. Bačík, 11. Král, 62. Hladík. Rozhodcovia: Gemzický – Ferenc, Kuba, ŽK: Regáli - Köstl, Hladík, ČK: 58. Šimko (Preš.), 6360 divákov.
Prešov: Bajza - Gáll (59. Romling), Balodis (59. Revenco), Bondarenko, Sipľak - Souček (70. Krasniqi), Šimko, Begala - Olejník (70. Morim), Sagna, Regáli (79. Masaryk)
Ružomberok: Tapaj - Král, Köstl, Mojžiš (46. Endl) - Gomola (89. Slávik), Múdry, Grygar (65. Luterán), Selecký - Fila (65. Tučný), Hladik, Bačík (79. Buchvaldek)
MFK Skalica - FC Košice 1:0 (1:0)
Gól: 39. Daniel. Rozhodcovia: Ziemba – Štofík, Čajka, ŽK: Pudhorocký - Jakúbek, Krivák, Metu, Gallovič, Rehuš
Skalica: Junas – Gaži, Bariš, Šuver, L. Šimko – Pudhorocký (74. Nagy), Hollý (82. Ravas), Daniel, Smejkal (82. Suľa), Morong – Potočný (16. Leginus)
Košice: Šípoš (69. Kováčík) – Teplan, Krivák, Kružliak – Kakay (69. Madleňák), Jakúbek, Gallovič, Metu (46. Kovács), Magda (46. Domik) – Čerepkai, Jones (34. Rehuš)
FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:0 (1:0)
Góly: 3. Galčík, 60. Šiler (z 11m). Rozhodovali: Valent – Juhos, Zemko. ŽK: Paraj, Šiler, Niňaj – Hájovský, Bagin. 825 divákov.
Podbrezová: Jurička – Paraj, Niňaj, Mielke – Palumets – Havrylenko, Chyla (78. Sallah), Štefánik (90+5 Dumbuya), Sanusi (90+5 Hakobjan) – Galčík (85. Kujabi), Šiler (85. Lajčiak)
Trenčín: Katić – Pavek, Bagin, Bessilé, Holúbek (75. Brandis) – Hájovský (63. Yakubu), Bazdarić – Guibero, Khan (80. Adamkovič), Fiala (63. Adyrbekov) – Doesburg (46. Sabljič).
ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:2 (1:1)
Góly: 10. Barseghjan, 48. Tolič, 76. Blackman - 41. Ramadan, 64. Djukanovič. Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Poláček, ŽK: Tolič, 9487 divákov.
Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Cruz - Pokorný (68. Ibrahim), Savvidis - Barseghjan (90. Marcelli), Tolič, Weiss ml. (74. Yirajang) - Kucharevyč (74. Mak)
DAC: Popovič - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Mendez (86. Sylla) - Tuboly (86. Gueye) - Ouro (90. Gagua), Gruber (86. Herc) - Redzic, Djukanovič, Ramadan
nedeľa
KFC Komárno - MŠK Žilina 1:3 (0:1)
Gól: 83. Šmehyl (z 11 m) - 45.+2. a 50. Káčer, 63. Iľko. Rozhodovali: Ruc - Jekkel, Vass, ŽK: Šmehyl - Káčer, Adang, ČK: 90.+4. Pillár (Komárno), 415 divákov
Komárno: Száraz - Pillár, Šimko, Špiriak - Šmehyl, Ožvolda (74. Gamboš), Žák, Rudzan (60. Mashike) - Tamas (60. Kiss), Bayemi (60. Mišovič), Palán (46. Ganbajar)
Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik (30. Narimanidze) - Hranica (76. Staník), Káčer, Adang - Faško (76. Baleja), Prokop (62. Iľko), Ďatko (62. Kopásek)
FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:1)
Góly: 20. Ramos. Rozhodcovia: Glova - Pacák, Vorel, ČK: 87. Cottrell (po druhej ŽK), ŽK: Procházka, Koštrna - Lopez, Ramos, Brosnan, Cottrell, Taylor-Hart, Park
Trnava: Frelih - Sabo, Nwadike, Koštrna (60. Stojsavljevič) - Holík (80. Jureškin), Procházka, Moistsrapišvili, Mikovič - Azango (80. Chorcheli), Ďuriš (60. Paur), Skrbo (59. Kudlička)
Michalovce: Lukáč (46. Jakubech) - Čurma, Bednár, Dzotsenidze (72. Park), Pauschek - Shimamura, Cottrell - Ahl (56. Brosnan), Ramos (72. Danko), Taylor-Hart (82. Bahi) - Lopez
tabuľka po 8. kole:
1. Trnava 7 5 0 2 13:5 15
2. Žilina 8 4 3 1 18:11 15
3. Slovan 7 4 3 0 17:11 15
4. DAC 7 4 2 1 14:5 14
5. Michalovce 8 3 3 2 12:11 12
6. Trenčín 8 4 0 4 9:14 12
7. Podbrezová 8 3 2 3 12:15 11
8. Skalica 8 2 3 3 8:11 9
9. Ružomberok 8 2 1 5 11:16 7
10. Prešov 8 1 3 4 9:13 6
11. Komárno 7 2 0 5 9:16 6
12. Košice 6 1 0 5 8:12 3
