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Spartak Myjava nastúpi v 2. predkole proti PAOK-u Solún

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Európsky pohár je druhou najprestížnejšou súťažou pre futbalistky európskych klubov.

Autor TASR
Nyon 4. septembra (TASR) - Futbalistky Spartaka Myjava nastúpia v boji o postup medzi najlepšiu šestnástku Európskeho pohára žien proti PAOK-u Solún. Prvý zápas odohrá slovenský zástupca 23. septembra na pôde gréckeho majstra, domáca odveta je na programe o týždeň neskôr. Rozhodol o tom piatkový žreb 2. predkola vo švajčiarskom Nyone.

Medzi 32 tímami sa nachádzalo 12 postupujúcich z prvého predkola EP, 11 družstiev, ktoré obsadili v miniturnaji 2. predkola Ligy majstrov druhé miesto a deviatka neúspešných z 3. predkola LM. Hráčky Spartaka sa nachádzali v skupine 3 medzi nenasadenými tímami.

Európsky pohár je druhou najprestížnejšou súťažou pre futbalistky európskych klubov. Tohtoročná edícia ekvivalentu Európskej ligy mužov je druhou v poradí, vo finále tej prvej sa z triumfu tešili hráčky švédskeho BK Häcken.
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