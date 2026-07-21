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Spartak odštartuje novú sezónu doma proti CSKA 1948
Tretí tím minulého ročníka Niké ligy v lete výrazne obmenil káder. Z mužstva odišlo dvanásť hráčov, deväť nových prišlo.
Autor TASR
Trnava 21. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava vstúpia do sezóny 2026/2027 stredajším zápasom 2. predkola Konferenčnej ligy. Na domácom Štadióne Antona Malatinského privítajú bulharský klub CSKA 1948 Sofia. Duel má úvodný výkop o 20.30 h.
Tretí tím minulého ročníka Niké ligy v lete výrazne obmenil káder. Z mužstva odišlo dvanásť hráčov, deväť nových prišlo. Dosiaľ poslednou posilou je španielsky ľavý obranca Juanmi Carrion, ktorý prišiel do Trnavy práve z tímu bulharského súpera. V Sofii strávil minulú sezónu, jeho poznatky o klube tak môžu byť pred nadchádzajúcim dvojzápasom cenným príspevkom.
Omladení „andeli“ pod vedením trénera Antonia Muňoza absolvovali šesťzápasovú letnú prípravu, v ktorej si pripísali jeden triumf, tri remízy a dve prehry. Jediné víťazstvo zaznamenali práve v záverečnej generálke na novú sezónu, keď minulý utorok zdolali turecký Besiktas Istanbul 3:2. V úvode ročníka budú španielskemu koučovi chýbať zranení obrancovia Libor Holík s Patrickom Nwadikem a stredopoliar Giorgi Moiscrapišvili.
Nadchádzajúci súper Spartaka už vstúpil do bulharskej ligy piatkovou remízou vo Varne 2:2. V piatich prípravných stretnutiach sa tešil z troch víťazstiev, raz remizoval a raz prehral. Bulharský klub vznikol iba pred desiatimi rokmi. Postupne sa vypracoval do tamojšej najvyššej súťaže, kde v posledných sezónach bojuje o vrchné priečky. V ročníku 2025/2026 obsadil tretie miesto pred slávnejším CSKA Sofia, ktorý je s 31 titulmi najúspešnejším bulharským klubom v histórii.
Stredajší zápas povedie trio francúzskych rozhodcov na čele s hlavným arbitrom Mathieuom Vernicem. Odveta v Bulharsku je na programe na budúci utorok o 19.30 h, Spartak ešte predtým odštartuje nový ročník domácej súťaže sobotňajším duelom so Skalicou (18.00 h).
Víťaz dvojzápasu postúpi do 3. predkola, v ktorom sa 6. a 13. augusta stretne s úspešnejším z dvojice Paksi FC a Panathinaikos Atény. Pre zdolaného sa účasť v európskych súťažiach skončí. Trnavčania sa naposledy prebojovali do hlavnej časti v sezóne 2023/2024, keď hrali ešte v nerozšírenom formáte skupinovú fázu.
Tretí tím minulého ročníka Niké ligy v lete výrazne obmenil káder. Z mužstva odišlo dvanásť hráčov, deväť nových prišlo. Dosiaľ poslednou posilou je španielsky ľavý obranca Juanmi Carrion, ktorý prišiel do Trnavy práve z tímu bulharského súpera. V Sofii strávil minulú sezónu, jeho poznatky o klube tak môžu byť pred nadchádzajúcim dvojzápasom cenným príspevkom.
Omladení „andeli“ pod vedením trénera Antonia Muňoza absolvovali šesťzápasovú letnú prípravu, v ktorej si pripísali jeden triumf, tri remízy a dve prehry. Jediné víťazstvo zaznamenali práve v záverečnej generálke na novú sezónu, keď minulý utorok zdolali turecký Besiktas Istanbul 3:2. V úvode ročníka budú španielskemu koučovi chýbať zranení obrancovia Libor Holík s Patrickom Nwadikem a stredopoliar Giorgi Moiscrapišvili.
Nadchádzajúci súper Spartaka už vstúpil do bulharskej ligy piatkovou remízou vo Varne 2:2. V piatich prípravných stretnutiach sa tešil z troch víťazstiev, raz remizoval a raz prehral. Bulharský klub vznikol iba pred desiatimi rokmi. Postupne sa vypracoval do tamojšej najvyššej súťaže, kde v posledných sezónach bojuje o vrchné priečky. V ročníku 2025/2026 obsadil tretie miesto pred slávnejším CSKA Sofia, ktorý je s 31 titulmi najúspešnejším bulharským klubom v histórii.
Stredajší zápas povedie trio francúzskych rozhodcov na čele s hlavným arbitrom Mathieuom Vernicem. Odveta v Bulharsku je na programe na budúci utorok o 19.30 h, Spartak ešte predtým odštartuje nový ročník domácej súťaže sobotňajším duelom so Skalicou (18.00 h).
Víťaz dvojzápasu postúpi do 3. predkola, v ktorom sa 6. a 13. augusta stretne s úspešnejším z dvojice Paksi FC a Panathinaikos Atény. Pre zdolaného sa účasť v európskych súťažiach skončí. Trnavčania sa naposledy prebojovali do hlavnej časti v sezóne 2023/2024, keď hrali ešte v nerozšírenom formáte skupinovú fázu.
prvý zápas 2. predkola Konferenčnej ligy
Štadión Antona Malatinského (Trnava)
FC Spartak Trnava - PFK CSKA 1948 Sofia, rozhodujú: Vernice - Drouet, Torregrossa (všetci Fr.)
Predpokladané zostavy:
Spartak: Vantruba - Koštrna, Sabo, Bajrami, Carrion - Stručka, Laušič - Mehmeti, Khorkheli, Azango - Kudlička
CSKA 1948: Marinov - Medina, Hoffman, Dvali, Gaševič - Maciel, Conev, Zemzemi, Rusev - Martinez, Diallo
Štadión Antona Malatinského (Trnava)
FC Spartak Trnava - PFK CSKA 1948 Sofia, rozhodujú: Vernice - Drouet, Torregrossa (všetci Fr.)
Predpokladané zostavy:
Spartak: Vantruba - Koštrna, Sabo, Bajrami, Carrion - Stručka, Laušič - Mehmeti, Khorkheli, Azango - Kudlička
CSKA 1948: Marinov - Medina, Hoffman, Dvali, Gaševič - Maciel, Conev, Zemzemi, Rusev - Martinez, Diallo