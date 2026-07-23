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Spartak po remíze s Bulharmi neskladá zbrane: Všetko je otvorené
Odveta sa hrá na Národnom štadióna Vasila Levskeho v Sofii v utorok 28. júla o 19.30 h. Ešte predtým čaká na „andelov“ ostrý štart domácej Niké ligy.
Autor TASR
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Trnava 23. júla (TASR) - Spartak Trnava začal európsku pohárovú cestu domácou remízou 0:0 s CSKA 1948 Sofia. Pred odvetou druhého predkola Konferenčnej ligy sú šance na postup vyrovnané, zhodli sa na tom aktéri i tréneri oboch tímov.
„Duel bol veľmi dynamický, oba tímy mali gólové šance. Dvojzápas zostáva otvorený, remíza je zaslúžená, odveta bude veľmi zaujímavá,“ povedal na pozápasovej tlačovke tréner bulharského tímu Aleksandar Aleksandrov.
„Mali sme šance, zápas je otvorený. Príležitosti určite prídu aj v odvete, verím, že sa nám podarí postúpiť. Samozrejme, rešpektujeme súpera, má kvalitu, je to náročný protivník,“ pridal svoje hodnotenie kouč Spartaka Antonio Muňoz.
Španiel v trnavských službách pochválil aj fanúšikov za vytvorenú atmosféru. V hľadisku bolo viac ako 10-tisíc divákov. „Naši fanúšikovia sú úžasní. Verím, že takú kulisu zažijeme na našom štadióne ešte viackrát v tejto sezóne.“ Muňoz do základnej zostavy premiérovo postavil na ľavé krídlo Filipa Trella. V závere duelu prišiel na pľac aj ďalší mladík z liahne Spartaka Dávid Bukovský. Pre oboch išlo o premiéru v medzinárodných dueloch Konferenčnej ligy.
„Teším sa z oboch, odviedli dobrú prácu. Trello bol zapojený do útočných akcií, zároveň vypomáhal aj Mikovičovi v obrane. Som s ním spokojný. Bukovský tiež hral veľmi dobre. Chcel som, aby zmenil tempo zápasu a aj to urobil. Išlo cez neho veľa akcií. Je to aj vizitka dobrej spolupráce s Malženicami, kde ich pripravili pre prvý tím. Ich nasadenie je tiež odkaz pre mladých hráčov z našej akadémie. Keď budú pripravení, použijem ich v stretnutiach. Mať vlastných domácich hráčov v tíme je vždy dobré,“ uviedol tréner.
Okrem mladíkov nechýbala v trnavskom tíme ani skúsenosť. Kapitán Martin Mikovič z pozície ľavého beka vypracoval najväčšiu trnavskú príležitosť v dueli, keď posadil center na hlavu Luku Chorcheliho. Nikým nekrytý Gruzínec z päťky namieril loptu do žrde. „Vidieť súpera na videách a hrať s ním naživo, je trochu iné. Prvý polčas nebol z našej strany dobrý. Po zmene strán sme mali dobré príležitosti. Ale aj súper počas zápasu išiel po našich zlých rozohrávkach trikrát v podstate sám na bránku,“ vravel Mikovič.
„Stále je to 50 na 50, už som tu zažil veľa zápasov, ktoré sme doma remizovali a v odvete sme sa dokázali presadiť. Šance sme si vytvorili dnes, vytvoríme si ich aj v utorok a vzadu to musíme udržať na nulu. Verím, že náš trénerský štáb príde s dobrou taktikou a postúpime,“ pridal ostrieľaný zadák.
Už tradične v strede obrany nastúpil Erik Sabo. Predviedol spoľahlivý výkon, zároveň sa pri štandardných situáciách zapájal do ofenzívy a bol aktívny pri zakončení. Prvý priamy kop z dobrej pozície mu vyrazil brankár na roh, jeho druhý pokus zastavil múr. Po rohových kopoch poslal nebezpečný volej i hlavičku.
„Zo zápasu mám zmiešané pocity. Chceli sme vyhrať, bohužiaľ, neboli sme efektívni. V prvom polčase sme nehrali, čo sme chceli, aj keď náznaky tam boli. Po zmene strán tam bola pasáž, keď sme v šestnástke mohli byť aktívnejší a lepšie zakončiť. Dnes to bol zápas o jednom góle, kto by ho strelil, vyhrá. Nepadol, takže remíza je zaslúžená,“ bilancoval Sabo.
Spartak pridal v druhom polčase, keď najmä v závere stretnutia bol blízko k strhnutiu výsledku na svoju stranu. „Išlo o prvý súťažný zápas, nechceli sme inkasovať. Rozbaliť sme to plánovali po zmene strán smerom na našich fanúšikov. Mali sme tam dobré pasáže, ale neboli sme efektívni. Zatiaľ je to 0:0, zápas na ihrisku súpera bude ťažší. Majú nebezpečných hráčov v práci s loptou, ale budeme sa snažiť udržať čisté konto a streliť gól,“ dodal.
Odveta sa hrá na Národnom štadióna Vasila Levskeho v Sofii v utorok 28. júla o 19.30 h. Ešte predtým čaká na „andelov“ ostrý štart domácej Niké ligy. V sobotnom domácom stretnutí (25. 7.) vyzvú od 18.00 h Skalicu.
„Duel bol veľmi dynamický, oba tímy mali gólové šance. Dvojzápas zostáva otvorený, remíza je zaslúžená, odveta bude veľmi zaujímavá,“ povedal na pozápasovej tlačovke tréner bulharského tímu Aleksandar Aleksandrov.
„Mali sme šance, zápas je otvorený. Príležitosti určite prídu aj v odvete, verím, že sa nám podarí postúpiť. Samozrejme, rešpektujeme súpera, má kvalitu, je to náročný protivník,“ pridal svoje hodnotenie kouč Spartaka Antonio Muňoz.
Španiel v trnavských službách pochválil aj fanúšikov za vytvorenú atmosféru. V hľadisku bolo viac ako 10-tisíc divákov. „Naši fanúšikovia sú úžasní. Verím, že takú kulisu zažijeme na našom štadióne ešte viackrát v tejto sezóne.“ Muňoz do základnej zostavy premiérovo postavil na ľavé krídlo Filipa Trella. V závere duelu prišiel na pľac aj ďalší mladík z liahne Spartaka Dávid Bukovský. Pre oboch išlo o premiéru v medzinárodných dueloch Konferenčnej ligy.
„Teším sa z oboch, odviedli dobrú prácu. Trello bol zapojený do útočných akcií, zároveň vypomáhal aj Mikovičovi v obrane. Som s ním spokojný. Bukovský tiež hral veľmi dobre. Chcel som, aby zmenil tempo zápasu a aj to urobil. Išlo cez neho veľa akcií. Je to aj vizitka dobrej spolupráce s Malženicami, kde ich pripravili pre prvý tím. Ich nasadenie je tiež odkaz pre mladých hráčov z našej akadémie. Keď budú pripravení, použijem ich v stretnutiach. Mať vlastných domácich hráčov v tíme je vždy dobré,“ uviedol tréner.
Okrem mladíkov nechýbala v trnavskom tíme ani skúsenosť. Kapitán Martin Mikovič z pozície ľavého beka vypracoval najväčšiu trnavskú príležitosť v dueli, keď posadil center na hlavu Luku Chorcheliho. Nikým nekrytý Gruzínec z päťky namieril loptu do žrde. „Vidieť súpera na videách a hrať s ním naživo, je trochu iné. Prvý polčas nebol z našej strany dobrý. Po zmene strán sme mali dobré príležitosti. Ale aj súper počas zápasu išiel po našich zlých rozohrávkach trikrát v podstate sám na bránku,“ vravel Mikovič.
„Stále je to 50 na 50, už som tu zažil veľa zápasov, ktoré sme doma remizovali a v odvete sme sa dokázali presadiť. Šance sme si vytvorili dnes, vytvoríme si ich aj v utorok a vzadu to musíme udržať na nulu. Verím, že náš trénerský štáb príde s dobrou taktikou a postúpime,“ pridal ostrieľaný zadák.
Už tradične v strede obrany nastúpil Erik Sabo. Predviedol spoľahlivý výkon, zároveň sa pri štandardných situáciách zapájal do ofenzívy a bol aktívny pri zakončení. Prvý priamy kop z dobrej pozície mu vyrazil brankár na roh, jeho druhý pokus zastavil múr. Po rohových kopoch poslal nebezpečný volej i hlavičku.
„Zo zápasu mám zmiešané pocity. Chceli sme vyhrať, bohužiaľ, neboli sme efektívni. V prvom polčase sme nehrali, čo sme chceli, aj keď náznaky tam boli. Po zmene strán tam bola pasáž, keď sme v šestnástke mohli byť aktívnejší a lepšie zakončiť. Dnes to bol zápas o jednom góle, kto by ho strelil, vyhrá. Nepadol, takže remíza je zaslúžená,“ bilancoval Sabo.
Spartak pridal v druhom polčase, keď najmä v závere stretnutia bol blízko k strhnutiu výsledku na svoju stranu. „Išlo o prvý súťažný zápas, nechceli sme inkasovať. Rozbaliť sme to plánovali po zmene strán smerom na našich fanúšikov. Mali sme tam dobré pasáže, ale neboli sme efektívni. Zatiaľ je to 0:0, zápas na ihrisku súpera bude ťažší. Majú nebezpečných hráčov v práci s loptou, ale budeme sa snažiť udržať čisté konto a streliť gól,“ dodal.
Odveta sa hrá na Národnom štadióna Vasila Levskeho v Sofii v utorok 28. júla o 19.30 h. Ešte predtým čaká na „andelov“ ostrý štart domácej Niké ligy. V sobotnom domácom stretnutí (25. 7.) vyzvú od 18.00 h Skalicu.