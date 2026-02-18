< sekcia Šport
Spartak postúpil v pohári cez Slovan po jedenástkovom rozstrele
Zápas sa v riadnom hracom čase skončil 1:1, o postupujúcom tak musel rozhodnúť rozstrel. Ako
Autor TASR,aktualizované
Trnava 18. februára (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava postúpili cez Slovan Bratislava do štvrťfinále Slovnaft Cup-u. „Andeli“ v riadnom hracom čase s belasými remizovali 1:1, v jedenástkovom rozstrele vyhrali 5:3.
V prvom polčase dominovali „červeno-čierni,“ tri dobré šance mal Kudlička, v jednej z nich trafil brvno. Konštrukciu bránky trafil aj Metsoko. Po zmene strán Slovan zlepšil kombináciu a dostal sa späť do hry, po Šporarovej rane z 20 metrov zazvonilo brvno trnavskej bránky. Spartak udrel v 59. minúte, po Paurovom centri z pravej strany hlavičkoval do siete z pár krokov Metsoko. Slovanu sa podarilo vyrovnať v 85. minúte, lopta preskákala v šestnástke po sérii prihrávok až ku Kucharevyčovi a ten hlavou poslal loptu do siete.
Zápas sa v riadnom hracom čase skončil 1:1, o postupujúcom tak musel rozhodnúť rozstrel. Ako jediný zo strelcov sa vo štvrtej sérii pomýlil Barseghjan, ktorého strelu zastavila žrď, Sabo tak v piatej sérii spečatil postup Trnavy. Vo štvrťfinále bude hrať Spartak v Podbrezovej.
Slovenský pohár - Slovnaft Cup, osemfinále:
FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0) - 5:3 v rozstrele
Góly: 59. Metsoko – 85. Kucharevyč, ŽK: Mikovič, Kratochvíl – Bajrič, Markovič, rozhodovali: Marhefka – Poláček, Jekkel, 8086 divákov
hlasy trénerov:
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Chlapci si zaslúžili postúpiť, odviedli veľmi dobrú robotu. Mám z tímu dobrý pocit, hlavne za prvý polčas, v ktorom mužstvo ukázalo to, čo od neho chceme. Na konci dňa máme veľmi dobrú náladu, čo sme aj chceli. Gratulujem tiež fanúšikom, ktorí nás úžasne podporovali, víťazstvo sme dnes chceli venovať im.“
Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Trnava bola v prvom polčase jednoznačne lepšia, v druhom polčase sme boli lepší my. Zmenili sme rozostavenie aj stratégiu hry. Keď v takomto zápase zvrátite výsledok, eventuálne sa v jedenástkach prikloní šťastie k vám, ale bolo to naopak. Nedali sme jednu penaltu, Trnava svoje premenila, ale to sa stáva. Nie to je príčina, prečo sme vypadli. V prvom polčase sme boli málo aktívni, potom sme hrali ofenzívnejšie, viac sme si dovolili. To je na moju hlavu, mali sme hrať odvážnejšie od začiatku zápasu, čo sa potvrdilo po zmene strán. Bol to pohárový zápas, počítal som s tým, že Trnava si po zmene strán „sadne“. Mali o deň menej na regeneráciu ako my. Dali sme tam čerstvých hráčov, tak som si to plánoval. Bohužiaľ to nevyšlo. Penalty nie sú lotéria, je to umenie. To čo predviedol Idjessi Metsoko je sebavedomie a futbalové umenie. Treba pogratulovať Trnave, nech si užijú pohár, my sa musíme sústrediť na ligu a vyhrať ju.“
