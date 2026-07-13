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Spartak prekopal káder, ambície nemení, v úvode sezóny bez 3 hráčov
V úvode sezóny bude trénerovi Antoniovi Muňozovi chýbať zo zdravotných dôvodov trojica Libor Holík, Giorgi Moiscrapišvili a Patrick Nwadike.
Autor TASR
Trnava 13. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava vstúpi do novej sezóny s výrazne obmeneným kádrom. Z mužstva odišlo dvanásť hráčov, naopak deväť nových prišlo. V úvode sezóny bude trénerovi Antoniovi Muňozovi chýbať zo zdravotných dôvodov trojica Libor Holík, Giorgi Moiscrapišvili a Patrick Nwadike.
Do tímu pribudli počas letnej prestávky brankári Martin Janáček (Elbasani), Oskar Casagrande (NK Jesenice), obrancovia Ivan Mensah (Sparta Praha B), Melos Bajrami (Vllaznia), Juanmi Carrión (CSKA 1948 Sofia), stredopoliari Roman Begala (Prešov), Kristián Pavol Stručka (Malženice) a útočníci Lorent Mehmeti (Nordic United) a Tijmen Wildeboer (Oss). „Všetci noví hráči sú stále v procese adaptácie. Som spokojný s tým, ako pracujú na tréningoch. Zvykajú si na nové prostredie, novú taktiku aj nový spôsob práce. Verím, že sa budú cítiť čoraz komfortnejšie a čoskoro naplno ukážu svoj potenciál,“ uviedol na predsezónnej tlačovej konferencii tréner „andelov“ Antonio Muňoz.
Spartak značne omladil káder, príležitosť v príprave dostali aj niektorí hráči z akadémie. Na strane odchodov svietia viaceré skúsené mená ako Žiga Frelih, Filip Twardzik, Michal Ďuriš, Jakub Paur a ďalší. „Vedeli sme, že odíde kvalita aj skúsenosti, a preto sme ich chceli nahradiť nielen kvalitou, ale aj mladosťou, rýchlosťou, agresivitou a novou energiou. Myslím si, že sa nám to podarilo, pretože väčšina nových hráčov je vo veku okolo 23 až 25 rokov. K tomu treba pripočítať aj mladých chalanov, ktorých sme mali v Malženiciach alebo v devätnástke. Myslím si, že zámer pokračovať v prestavbe mužstva, ktorú sme začali minulý rok, sa nám podaril naplniť,“ povedal k zmenám v tíme športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
Pri výstavbe kádra podľa jeho slov „vychádzali z možností klubu, ktoré sa snažili využiť čo najlepšie“. Ďalšie príchody a odchody v tejto chvíli v Trnave podľa Škrtela neočakávajú. „Snažíme sa priniesť to najlepšie a najvhodnejšie, čo klub potrebuje. Nepáči sa mi, keď hráč ešte ani nekopne do lopty a je kritizovaný len preto, že prišiel z nižšej zahraničnej súťaže. Futbalista z tretej švédskej ligy nedávno prestúpil do Štokholmu a krátko na to ho kúpil Brighton. Je bežné, že z tretej španielskej ligy chodia hráči do Poľska, kde si spravia meno... Ideálne by bolo, keby všetko fungovalo hneď, možno niečo bude trvať kratšie, niečo dlhšie, ale dajte hráčom čas, aby ukázali, čo v nich je, prečo sme ich sem doniesli. Ak to nebude fungovať, nemám problém za to zobrať zodpovednosť, takisto tréner. My sme si tých hráčov vybrali,“ pokračoval trnavský manažér.
Komplet nová je ofenzíva tímu. „Do útoku sme hľadali futbalistov rôznej typológie, keďže v každom momente zápasu potrebujete niečo iné. S príchodmi som spokojný, máme všetky profily, aké potrebujeme. Veľa hráčov tiež môže hrať na rôznych pozíciách,“ vyjadril sa Muňoz.
Najnovšou posilou „andelov“ je Španiel Juanmi Carrión. Ľavý krajný obranca naposledy hrával paradoxne za CSKA 1948 Sofia, s ktorým sa Spartak stretne v druhom predkole Konferenčnej ligy. Do Trnavy prichádza ako voľný hráč po vypršaní kontraktu v bulharskom klube. Škrtel uviedol, že na túto pozíciu pôvodne sledovali iného hráča, ten však neprešiel zdravotnou prehliadkou. Carrióna označil za skúseného hráča s kvalitou. O pozíciu bude bojovať s kapitánom tímu Martinom Mikovičom. „Už tu bolo ľavých obrancov dosť a máloktorí sa chytili. Verím, že tentoraz sa to podarí a španielsky hráč bude pre nás posilou. Konkurencia je vždy dobrá, kto bude lepší, ten bude hrať. V Spartaku mám odohraných veľa zápasov a viem, aké dôležité je mať kvalitne obsadené všetky posty. Verím, že tréner, športový riaditeľ aj skaut našli vhodného hráča,“ povedal Mikovič na adresu nového spoluhráča.
Spartak nastúpi v utorok o 17.30 h na domácu generálku proti Besiktasu Istanbul. Do série súťažných duelov vstúpia Trnavčania domácim súbojom 2. predkola Konferenčnej ligy s CSKA 1948 Sofia (v stredu 22. júla o 20.30) a v úvodnom ligovom kole privítajú Skalicu (v sobotu 25. júla o 18.00). „V pohárovej Európe aj domácom pohári sa chceme dostať čo najďalej, v Niké lige skončiť čo najvyššie,“ doplnil Škrtel. Z jeho ďalších slov vyplynulo, že minimom by malo byť tretie miesto.
Úvod sezóny zrejme nestihnú Libor Holík a Giorgi Moiscrapišvili. Po zraneniach sa postupne vracajú do záťaže, tréneri však nechcú ich návrat na ihrisko uponáhľať. Dlhodobo mimo hry je Patrick Nwadike, v jeho prípade bude návrat trvať ešte dlhšie. „Chýba nám prakticky od novembra, vrátil sa do prípravy v zime, bohužiaľ, sa vážne zranil a musel absolvovať operáciu a celú rekonvalescenciu v Nemecku. Tento týždeň má kontrolné vyšetrenia, testy a verím, že dopadnú, ako si želáme, aby sa mohol pripojiť k tímu. Ešte nie k mužstvu, ale postupne sa začne dostávať do tréningového cyklu s kondičným trénerom a fyzioterapeutom,“ poznamenal Škrtel.
Káder Spartaka Trnava pre novú sezónu:
Brankári: Martin Vantruba, Martin Janáček, Tomáš Jablonický, Oskar Casagrande
Obrancovia: Michal Tomič, Libor Holík, Kristián Koštrna, Ivan Mensah, Melos Bajrami, Marek Ujlaky, Patrick Nwadike, Martin Mikovič, Juanmi Carrión, Tadeáš Husár, Tomáš Pristach
Stredopoliari: Roman Begala, Marin Laušič, Luka Chorcheli, Giorgi Moiscrapišvili, Roman Procházka, Stefan Škrbo, Hilary Gong, Erik Sabo, Philip Azango, Filip Trello, Dávid Bukovský, Kristián Pavol Stručka
Útočníci: Lorent Mehmeti, Tijmen Wildeboer, Timotej Kudlička, David Polťák
Príchody: Oskar Casagrande (NK Jesenice), Ivan Mensah (Sparta Praha B), Melos Bajrami (Vllaznia), Juanmi Carrión (CSKA 1948 Sofia), Roman Begala (Prešov), Lorent Mehmeti (Nordic United), Tijmen Wildeboer (Oss), Kristián Pavol Stručka (Malženice), Martin Janáček (Elbasani)
Odchody: Žiga Frelih (NK Celje), Patrik Vasiľ (hosťovanie v Zlatých Moravciach), Patrick Karhan (hosťovanie v Skalici), Denys Taraduda (Teplice), Miloš Kratochvíl, Jakub Paur, Lazar Stojsavljevič, Roko Jureškin, Filip Twardzik (hľadajú si angažmán), Idjessy Metsoko (návrat po hosťovaní do Plzne, teraz Dundee United), Michal Ďuriš (Banská Bystrica), Abdulrahman Taiwo (návrat po hosťovaní do Rigy)
Do tímu pribudli počas letnej prestávky brankári Martin Janáček (Elbasani), Oskar Casagrande (NK Jesenice), obrancovia Ivan Mensah (Sparta Praha B), Melos Bajrami (Vllaznia), Juanmi Carrión (CSKA 1948 Sofia), stredopoliari Roman Begala (Prešov), Kristián Pavol Stručka (Malženice) a útočníci Lorent Mehmeti (Nordic United) a Tijmen Wildeboer (Oss). „Všetci noví hráči sú stále v procese adaptácie. Som spokojný s tým, ako pracujú na tréningoch. Zvykajú si na nové prostredie, novú taktiku aj nový spôsob práce. Verím, že sa budú cítiť čoraz komfortnejšie a čoskoro naplno ukážu svoj potenciál,“ uviedol na predsezónnej tlačovej konferencii tréner „andelov“ Antonio Muňoz.
Spartak značne omladil káder, príležitosť v príprave dostali aj niektorí hráči z akadémie. Na strane odchodov svietia viaceré skúsené mená ako Žiga Frelih, Filip Twardzik, Michal Ďuriš, Jakub Paur a ďalší. „Vedeli sme, že odíde kvalita aj skúsenosti, a preto sme ich chceli nahradiť nielen kvalitou, ale aj mladosťou, rýchlosťou, agresivitou a novou energiou. Myslím si, že sa nám to podarilo, pretože väčšina nových hráčov je vo veku okolo 23 až 25 rokov. K tomu treba pripočítať aj mladých chalanov, ktorých sme mali v Malženiciach alebo v devätnástke. Myslím si, že zámer pokračovať v prestavbe mužstva, ktorú sme začali minulý rok, sa nám podaril naplniť,“ povedal k zmenám v tíme športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
Pri výstavbe kádra podľa jeho slov „vychádzali z možností klubu, ktoré sa snažili využiť čo najlepšie“. Ďalšie príchody a odchody v tejto chvíli v Trnave podľa Škrtela neočakávajú. „Snažíme sa priniesť to najlepšie a najvhodnejšie, čo klub potrebuje. Nepáči sa mi, keď hráč ešte ani nekopne do lopty a je kritizovaný len preto, že prišiel z nižšej zahraničnej súťaže. Futbalista z tretej švédskej ligy nedávno prestúpil do Štokholmu a krátko na to ho kúpil Brighton. Je bežné, že z tretej španielskej ligy chodia hráči do Poľska, kde si spravia meno... Ideálne by bolo, keby všetko fungovalo hneď, možno niečo bude trvať kratšie, niečo dlhšie, ale dajte hráčom čas, aby ukázali, čo v nich je, prečo sme ich sem doniesli. Ak to nebude fungovať, nemám problém za to zobrať zodpovednosť, takisto tréner. My sme si tých hráčov vybrali,“ pokračoval trnavský manažér.
Komplet nová je ofenzíva tímu. „Do útoku sme hľadali futbalistov rôznej typológie, keďže v každom momente zápasu potrebujete niečo iné. S príchodmi som spokojný, máme všetky profily, aké potrebujeme. Veľa hráčov tiež môže hrať na rôznych pozíciách,“ vyjadril sa Muňoz.
Najnovšou posilou „andelov“ je Španiel Juanmi Carrión. Ľavý krajný obranca naposledy hrával paradoxne za CSKA 1948 Sofia, s ktorým sa Spartak stretne v druhom predkole Konferenčnej ligy. Do Trnavy prichádza ako voľný hráč po vypršaní kontraktu v bulharskom klube. Škrtel uviedol, že na túto pozíciu pôvodne sledovali iného hráča, ten však neprešiel zdravotnou prehliadkou. Carrióna označil za skúseného hráča s kvalitou. O pozíciu bude bojovať s kapitánom tímu Martinom Mikovičom. „Už tu bolo ľavých obrancov dosť a máloktorí sa chytili. Verím, že tentoraz sa to podarí a španielsky hráč bude pre nás posilou. Konkurencia je vždy dobrá, kto bude lepší, ten bude hrať. V Spartaku mám odohraných veľa zápasov a viem, aké dôležité je mať kvalitne obsadené všetky posty. Verím, že tréner, športový riaditeľ aj skaut našli vhodného hráča,“ povedal Mikovič na adresu nového spoluhráča.
Spartak nastúpi v utorok o 17.30 h na domácu generálku proti Besiktasu Istanbul. Do série súťažných duelov vstúpia Trnavčania domácim súbojom 2. predkola Konferenčnej ligy s CSKA 1948 Sofia (v stredu 22. júla o 20.30) a v úvodnom ligovom kole privítajú Skalicu (v sobotu 25. júla o 18.00). „V pohárovej Európe aj domácom pohári sa chceme dostať čo najďalej, v Niké lige skončiť čo najvyššie,“ doplnil Škrtel. Z jeho ďalších slov vyplynulo, že minimom by malo byť tretie miesto.
Úvod sezóny zrejme nestihnú Libor Holík a Giorgi Moiscrapišvili. Po zraneniach sa postupne vracajú do záťaže, tréneri však nechcú ich návrat na ihrisko uponáhľať. Dlhodobo mimo hry je Patrick Nwadike, v jeho prípade bude návrat trvať ešte dlhšie. „Chýba nám prakticky od novembra, vrátil sa do prípravy v zime, bohužiaľ, sa vážne zranil a musel absolvovať operáciu a celú rekonvalescenciu v Nemecku. Tento týždeň má kontrolné vyšetrenia, testy a verím, že dopadnú, ako si želáme, aby sa mohol pripojiť k tímu. Ešte nie k mužstvu, ale postupne sa začne dostávať do tréningového cyklu s kondičným trénerom a fyzioterapeutom,“ poznamenal Škrtel.
Káder Spartaka Trnava pre novú sezónu:
Brankári: Martin Vantruba, Martin Janáček, Tomáš Jablonický, Oskar Casagrande
Obrancovia: Michal Tomič, Libor Holík, Kristián Koštrna, Ivan Mensah, Melos Bajrami, Marek Ujlaky, Patrick Nwadike, Martin Mikovič, Juanmi Carrión, Tadeáš Husár, Tomáš Pristach
Stredopoliari: Roman Begala, Marin Laušič, Luka Chorcheli, Giorgi Moiscrapišvili, Roman Procházka, Stefan Škrbo, Hilary Gong, Erik Sabo, Philip Azango, Filip Trello, Dávid Bukovský, Kristián Pavol Stručka
Útočníci: Lorent Mehmeti, Tijmen Wildeboer, Timotej Kudlička, David Polťák
Príchody: Oskar Casagrande (NK Jesenice), Ivan Mensah (Sparta Praha B), Melos Bajrami (Vllaznia), Juanmi Carrión (CSKA 1948 Sofia), Roman Begala (Prešov), Lorent Mehmeti (Nordic United), Tijmen Wildeboer (Oss), Kristián Pavol Stručka (Malženice), Martin Janáček (Elbasani)
Odchody: Žiga Frelih (NK Celje), Patrik Vasiľ (hosťovanie v Zlatých Moravciach), Patrick Karhan (hosťovanie v Skalici), Denys Taraduda (Teplice), Miloš Kratochvíl, Jakub Paur, Lazar Stojsavljevič, Roko Jureškin, Filip Twardzik (hľadajú si angažmán), Idjessy Metsoko (návrat po hosťovaní do Plzne, teraz Dundee United), Michal Ďuriš (Banská Bystrica), Abdulrahman Taiwo (návrat po hosťovaní do Rigy)