Spartak prelomil smolu, otočil zápas s Košicami
Autor TASR
Trnava 29. októbra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v dohrávanom stretnutí štvrtého kola Niké ligy nad FC Košice 3:1. Naplno bodovali až vo svojom piatom zápase v sérii, predtým zvíťazili naposledy 13. septembra.
Do vedenia išli prekvapujúco hostia, v 20. minúte napálil pod brvno z desať metrov po spätnej Čerepkaiovej prihrávke Perišič. Tréner Ščasný na slabý výkon Spartaka reagoval po polhodine nasadením Kudličku, ktorý sa mu už o minútu poďakoval za dôveru gólovou hlavičkou. O ďalšiu minútu už Trnava viedla, Moiscrapišvili dlhým pasom vysunul Gonga, ktorý z pravej strany poslal prudkú prihrávku do päťky, kde Taiwo pohotovo skóroval. Po zmene strán sa Košičania snažili o vyrovnanie. Trnavčania však snahy hostí ustáli a v závere pečatili víťazstvo na 3:1, keď po Kudličkovom zakončení, ktoré Kira vyrazil, Ďuriš z blízka umiestnil loptu do siete.
Niké liga – dohrávka 4. kola:
FC Spartak Trnava – FC Košice 3:1 (2:1)
Góly: 32. Kudlička, 33. Taiwo, 90. Ďuriš - 20. Perišič. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Košecký, ŽK: Taiwo, Jureškin – Metu, Gallovič, 3538 divákov.
Spartak: Frelih – Koštrna, Nwadike, Stojsavljevič – Holík, Moiscrapišvili (78. Chorcheli), Sabo, Jureškin – Gong (62. Procházka), Taiwo (78. Ďuriš), Škrbo (31. Kudlička)
Košice: Kira – Magda (86. Zsigmund), Teplan, Dimun, Kružliak, Kakay (78. Kovács) – Gallovič, Metu – Jones (69. Miljanič) – Čerepkai (86. Palacin), Perišič (78. Rehuš)
