Spartak s prvou prehrou, Ružomberok prvýkrát bodoval
Na tretie miesto sa cez víkend vyšvihla Dunajská Streda s 11 bodmi a Trnava inkasovala prvýkrát viac než jeden gól.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava a AS Trenčín sú po 6. kole na čele tabuľky Niké ligy. „Andeli“ prišli o prvé body v sezóne, keď na Štadióne Antona Malatinského podľahli Dunajskej Strede 0:3. Oproti Trenčínu, ktorý zvíťazil v Prešove 3:2, však majú zápas k dobru. Oba tímy majú na konte 12 bodov.
Na tretie miesto sa cez víkend vyšvihla Dunajská Streda s 11 bodmi. Trnava inkasovala prvýkrát viac než jeden gól, hneď dvakrát sa do jej siete trafil sýrsky krídelník Ammar Ramadan a ďalší presný zásah pridal Maďar Damir Redzic.
Ružomberok ukončil sériu piatich prehier a získal svoj prvý bod v sezóne, keď remizoval so štvrtou Žilinou 3:3. Na domácom trávniku mal po vedení 3:0 našliapnuté za víťazstvom, napokon si však musel vystačiť s remízou. Nerozhodne sa skončil aj duel Podbrezovej s Michalovcami (2:2), obe mužstvá naposledy triumfovali vo 4. kole.
O víťazstvo Slovana Bratislava nad Košicami 3:2 sa postaral ukrajinský útočník Mykola Kucharevič, ktorý strelil prvý hetrik po svojom letnom príchode. „Belasým“ patrila v tabuľke piata pozícia, na konte mal rovnaký počet bodov ako Dunajská Streda a Žilina.
V spodnej časti tabuľky zostala Skalica po prehre s Komárnom 0:1. O prvý triumf Komárna v sezóne sa postaral v 57. minúte Elvis Mashike. Na poslednom 12. mieste naďalej figuroval Ružomberok.
Niké liga - 6. kolo:
FC Tatran Prešov - AS Trenčín 2:3 (1:2)
Góly: 23. Simon, 82. Morim - 32. a 77. Suleiman, 41. Pávek. Rozhodovali: Glova – Vass, Čajka, ŽK: Gáll, Sipľak - Yakubu, Suleiman, Khan, Kam, Goss, Hájovský, ČK: 90+4. Menich (Prešov) za hrubý faul, 6380 divákov .
Prešov: Bajza – Balodis (78. Krasniqi), Míka (40. Menich), Šimko – Revenco (57. Gáll), Simon, Souček (78. Morim), Begala, Sipľak – Olejník (57. Sagna), Regáli
Trenčín: Katič – Pávek (89. Dmitrovic), Bagin, Bessile, Holúbek – Yakubu (68. Goss) – Hájovský, Khan – Kam (86. Jepihhin), Sabljič (89. Skovajsa), Suleiman
KFC Komárno - MFK Skalica 1:0 (0:0)
Gól: 58. Mashike. Rozhodovali: Benedik - Pacák, Kuba, ŽK: Šimko, Boďa, Špiriak, Žák - Bariš, Smejkal, Švec, Gaži, 322 divákov.
Komárno: Száraz - Pillár, M. Šimko, Špiriak - Krčík, Bayemi (85. Pastorek), Žák, Rudzan - Šmehyl (90.+3. Palán), Boďa (46. Mashike), Tamas (66. Ganbajar)
Skalica: Junas - L. Šimko (85. Suľa), Podhorin, Šuver, Gaži - Nagy, Mášik (75. Pudhorocký) – Daniel, Bariš (70. Hollý), Smejkal (70. Černek) - Fábry (46. Švec)
FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 2:2 (1:1)
Góly: 44. Gavrylenko, 56. Smékal – 25. Paulauskas, 53. Ahl. Rozhodcovia: Dzivjak – Hancko, Hrebeňár, ŽK: Mielke, Paraj – Brosnan, 527 divákov.
Podbrezová: Jurička – Niňaj, Markovic (81. Palumets), Mielke – Deml, Paraj, Chyla (81. Tatolna), Gavrylenko (59. Sanusi) – Galčík (58. Šiler), Smékal (86. Kujabi), Štefánik
Michalovce: Lukáč – Čurma, Park, Bednár – Ahl (90. S. Danko), Zubairu, Cottrell (90+3. Shimamura), Pauschek – Mušák (78. Ramos) – Paulauskas, Taylor-Hart (78. Brosnan)
nedeľa
ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 3:2 (2:0)
Góly: 7., 20. a 66. Kucharevič – 47. Čerepkai, 59. Kovács. Rozhodcovia: Gemzický – Poláček, Vitko, ŽK: Jakúbek, Jonec (Košice), 6421 divákov.
Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Fogning, Cruz – Ibrahim (62. Pokorný), Savvidis – Ofori (62. Barseghjan), Weiss (82. Ignatenko), Mak (82. Yirajang) – Kucharevič (87. Marcelli)
Košice: Šípoš – Kakay, Krivák, Jakúbek – Kovács (71. Madleňák), Domik (46. Perišič), Gallovič, Zsigmund (80. Sovič), Magda – Čerepkai, Miljanič (46. Jones)
MFK Ružomberok - MŠK Žilina 3:3 (3:1)
Góly: 8. Hladík, 26. Šašinka, 33. Selecký - 45. Ďatko, 55. M. Faško (z 11 m), 90+2. Kóša. Rozhodcovia: Kráľovič – Juhos, Bobko, ŽK: Šulek, Bačík - Kopásek, Roginič, 1567 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Endl (76. Tučný), Mojžiš – Šulek (61. Gomola), Múdry (76. Luterán), Grygar, Bačík, Selecký – Hladík, Šašinka (61. Domonkos)
Žilina: Belko – Minárik, Kaša (80. Juliš), Narimanidze (46. Adang) – Kopásek (46. Pališčák), Káčer, Ďatko (81. Hranica), Bari – Iľko (70. Kóša), Roginič, M. Faško
FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 15. a 63. Ramadan, 65. Redzič, ŽK: Kratochvíl, Mikovič, Kudlička, Ďuriš, Procházka – Popovič, Blažek, Ouro, Gagua, Rozhodovali: Smolák – Pozor, Ferenc, 9362 divákov.
Spartak: Frelih – Koštrna (32. Sabo), Nwadike, P. Karhan – Holík (80. Tomič), Kratochvíl (60. Moistsrapishvili), Procházka, Mikovič – Azango, M. Ďuriš (80. Paur), Škrbo (60. Kudlička)
DAC: Popovič – Kapanadze, Blažek, Nemanič (88. Modesto), Mendez – Tuboly – Gruber, Udvaros (58. Ouro) – Redzič (74. Gagua), V. Dukanovič (74. Sylla), Ramadan (88. Gueye)
tabuľka po 6. kole:
1. Trnava 5 4 0 1 9:4 12
2. Trenčín 6 4 1 2 9:9 12
3. D. Streda 5 3 2 0 10:2 11
4. Žilina 6 3 2 1 12:7 11
5. Slovan 5 3 2 0 11:6 11
6. Michalovce 6 2 3 1 10:9 9
7. Podbrezová 6 2 2 2 10:13 8
8. Skalica 6 1 3 2 7:7 6
9. Košice 4 1 0 3 6:8 3
10. Prešov 6 0 3 3 6:9 3
11. Komárno 5 1 0 4 5:11 3
12. Ružomberok 6 0 1 5 5:15 1
