Spartak sa trápil v koncovke. Rozhodli kľud a zakončenie, vraví Ščasný

Trnava 11. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nedotiahli svoj prvý ostrý zápas v novej sezóne do víťazného konca. Trénera Michala Ščasného domáca prehra v úvodnom dueli 1. predkola Európskej ligy (EL) s BK Häcken (0:1) mrzela, ale verí, že jeho zverenci dokážu v odvete na pôde švédskeho súpera uspieť. Kľúčom má byť premieňanie šancí.



Spartak prešiel po skončení uplynulého ročníka značnou prestavbou. Okrem obmeny trénerského štábu došlo ku veľkým zmenám aj v kabíne a mužstvo skúša hrať v novom rozostavení. Napriek tomu boli domáci v prvom polčase lepší, Häcken nepustili k jedinej strele. Po polčase sa však veci zmenili a jediný regulárny gól vsietil v 63. minúte krídelník Severin Nioule. Najväčší problém Spartaka bol v koncovke. „Kľud a zakončenie určite v tomto zápase rozhodli. Oni sa dostali do dvoch šancí, dali nám jeden gól. Myslím si, že my sme tých šancí mali viac a gól sme nedali. Jednoznačne to budeme musieť dotlačiť do brány, ale robíme na tom veľmi veľa aj v tréningovom procese. Je to o tom, ako to využiť v zápase. Jednoducho musíme byť viac v kľude a verím, že sa to otočí,“ uviedol Ščasný na pozápasovej tlačovej konferencii.



V závere stretnutia rozozvučal tribúny Cedric Badolo, ktorý sa blysol parádnou ďalekonosnou strelou, no jeho zásah napokon neplatil pre ofsajd. „Možno nám chýba trošku šťastíčka. Dáme krásny gól, ale pre ofsajd nám ho neuznajú. Musíme si ten zápas pozrieť a musíme byť viac precíznejší, viac sústredenejší. Šance si vypracujeme a potom možno, keď príde tá prvá, ktorú premeníme, budeme dávať gólov viac. Zatiaľ nás to trápi,“ povedal k téme nepremenených príležitostí obranca Michal Tomič.



Tímy sa nachádzajú vo výrazne odlišných fázach. Zatiaľ, čo Spartak mal tradičnú letnú prestávku, švédsky klub je uprostred ligovej sezóny. „To je realita. Viem, že o tri mesiace budeme niekde inde. Viem, že tam boli tie veci, ktoré chceme, ale bolo ich veľmi málo. Musíme byť ešte viac odvážni hrať s loptou a tým budeme eliminovať ich kombinačné schopnosti. Pre nás je podstatné, že toto je polčas a my sa ideme pobiť o postup do Häckenu,“ pokračoval Ščasný.



Vo svojich zverencov veril: „Viem, že môžeme a musíme byť ešte lepší. Keď pridáme to, že budeme aj agresívni smerom vo vysokom pressingu, tak viem, že môžeme byť úspešní.“ Nový herný systém podľa neho na súpera fungoval. “V systéme 3-4-3 chceme prečíslovať. V prvom polčase toho bolo viac cez pravú stranu, ale chceli sme využívať kraje ihriska. Oni tam mali obrovské problémy a potvrdilo sa, že ich krajní obrancovia nie sú až tak defenzívne na top úrovni ako zvyšok mužstva. Ale škoda, že sme z toho nevyťažili nejakú gólovú šancu alebo gól,“ dodal 46-ročný kouč.



„Andelov“ prišlo na Štadión Antona Malatinského povzbudiť viac než 10.000 fanúšikov a Ščasný si atmosféru pochvaľoval: „Ďakujem trnavským fanúšikom, lebo nám naozaj vytvorili fantastickú atmosféru. Robia futbal futbalom a je radosť v tomto hrať alebo stáť na lavičke Spartaku Trnava. Iba ma mrzí, že sme ich nepotešili tým, že by sme ten zápas zvládli aspoň remízovo a boli by sme bližšie k tomu, čo chceme.“ Aj pre Tomiča boli hlasné tribúny vzpruhou. „Atmosféra bola vynikajúca. Fanúšikovia si zaslúžili lepší výsledok. Dodávali nám energiu počas celého zápasu, takže za to im patrí úplná poklona. Aj oni boli ten prvok, prečo sme sa po inkasovanom góle trošku zdvihli. Na konci zápasu sme vyvinuli tlak a mrzí ma, že sme ten výsledok nedotiahli aj kvôli nim,“ konštatoval 26-ročný obranca.



Súťažný debut v drese Spartaka si odkrútil ofenzívny stredopoliar Timotej Kudlička, ktorý prišiel do tímu na ročné hosťovanie z Dynama Malženice. „Od začiatku prípravy ukazuje to, že je dravý, že je ochotný šprintovať a napádať, je agresívny, má výborné zakončenie a na každom tréningu vyzerá lepšie a lepšie. Nehovoriac o prípravných zápasoch, kde nastúpil a vedel dať gól. Potvrdil to aj dnes. Nastúpil a bol v nejakých dvoch-troch nebezpečných situáciách pre súpera. Zaslúži si to a som rád, že je u nás,“ povedal na adresu 21-ročného hráča Ščasný.



Odveta vo Švédsku je na programe vo štvrtok s úvodným výkopom o 19.00 h. Okrem gólového náskoku a výhody domáceho prostredia v nej môže Häcken ťažiť aj z faktu, že hrá na umelej tráve, na ktorú Trnavčania nie sú zvyknutí. „Bude to nepríjemný zápas. Myslím si, že doma budú na 'umelke' hravejší. Pre nás to nie je niečo, s čím sa stretávame často. Určite sa na to budeme chcieť čo najlepšie pripraviť. Ale toto sú zápasy v Európe, jeden je taký, druhý taký. Možno tam prídeme, dáme rýchly gól a všetko bude otvorené,“ uzavrel Tomič.