Spartak si v 14. kole poradil s Košicami

Niké liga - 14. kolo:



FC Košice - FC Spartak Trnava 0:2 (0:0)

Góly: 48. Azango, 50. Bainovič.

Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Straka, ŽK: Šindelář



Košice: Kira - Golikov (75. Sovič), Fabiš, Jonec, Šindelář, Mizerák - Liener (58. Sagna), Gallovič (75. Qose), Anane (70. Vasiľ), Faško - Medved



Trnava: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša, Daniel - Zeljkovič - Azango (87. Paur), Ofori (87. Štefánik), Bainovič (77. Procházka), Bukata (70. Šulek) - Ďuriš (77 Ristovski)

Hlasy po zápase:



Ján Kozák ml., tréner FC Košice: "Do zápasu sme išli s nejakým cieľom. Ide najmä o organizáciu hry, na ktorej sme pracovali. Prvý polčas bol v podstate bez chybičiek. Vedeli sme, že prišiel kvalitný súper, Trnava je dlho spolu a takticky aj fyzicky pripravená. Na center pred prvým inkasovaným gólom sme nezareagovali, boli tam chybičky. Súper to potrestal, krátko na to sme inkasovali druhý gól. Potom sa už hrá ťažko proti dobre organizovanému súperovi. My sme v stave, že musíme naďalej tvrdo pracovať a nehľadať žiadne výhovorky. Momentálne nemáme ani dosť šťastia, Trnava dala z troch striel dva góly."



Michal Gašparík, tréner FC Spartak Trnava: "V prvom rade som hrdý na hráčov za to, že dotiahli sériu siedmich zápasov, ktorú sme teraz ukončili, k veľmi zaujímavým bodovým ziskom. Zvládli sme ligu aj Európu a toto víťazstvo je pre nás veľmi dôležité. Vedeli sme, že pravdepodobne budeme dobýjať bránku súpera. V prvom polčase sme nevedeli nájsť miesta v defenzíve, domáci veľmi dobre zdvojovali, bránili a posúvali sa. Pred druhým polčasom sme nabádali hráčov, aby to nebol taký stereotyp a viac to vzali na seba. To sa nám podarilo pri našich dvoch gólových akciách. Neskôr som už na mužstve videl, že hráči už toho majú dosť. Je to pre nás naozaj dôležité víťazstvo z pohľadu tabuľky."



Košice 12. novembra (TASR) - Futbalisti FC Košice prehrali deviaty ligový zápas po sebe. V nedeľňajšom stretnutí 14. kola Niké ligy prehrali na domácom trávniku s FC Spartak Trnava 0:2. Oba góly padli v druhom polčase, keď sa v 48. minúte presadil Philip Azango a o dve minúty aj Filip Bainovič.Nováčik súťaže zatiaľ naposledy bodoval v 6. kole proti Zlatým Moravciam (1:0). Trnavčania poskočili po treťom víťazstve po sebe na priebežnú 3. priečku, na ktorej strácajú dva body na druhú Žilinu. Nováčik súťaže FC Košice je na 10. mieste, na posledný 12. FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble má štvorbodový náskok.Prvý polčas neponúkol veľa futbalovej krásy, miernu hernú prevahu mali hostia. Diváci však nevideli priamu strelu na bránku a vyústením bolo bezgólové skóre. Všetko podstatné sa udialo v úvodnej päťminútovke druhého dejstva. Po sérii chýb domácich sa Daniel dostal k centru z ľavej strany a nepokrytý Azango hlavou otvoril skóre - 1:0. Zaskočení domáci inkasovali krátko na to druhýkrát, tentoraz sa prízemnou strelou z hranice šestnástky presadil Bainovič - 0:2. Hostia si do konca zápasu bez väčších problémov postrážili dvojgólový náskok.