Spartak strelil Podbrezovej poltucet, vyhral o päť gólov

Fortuna liga – nadstavba – skupina o titul - 1. kolo

FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová 6:1 (3:0)



Góly: 13. a 67. Taiwo, 30. a 74. Procházka, 19. Štefánik, 84. Paur – 51. Kabongo, ŽK: Paur - Bakaľa, Ďatko, Kabongo. Rozhodovali: Očenáš – Ferenc, Štofik, 1637 divákov



Trnava: Vantruba – Twardzik (75. Čurma), Štetina, Kóša, Mikovič - Savvidis – Ofori (79. Bukata), Procházka, Štefánik (75. Paur), Daniel (69. Azevedo) – Taiwo (75. Ristovski).



Podbrezová: Ludha – Bartoš, Oravec (78. Mielke), Šikula (46. Kukoľ) - Ďatko, Bariš, Bakaľa, Blahút (46. Kabongo) – Sangare, Š. Faško (46. Talakov), Pavúk (46. Kuzma).

FL - skupina o udržanie sa, 1. kolo

FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Zemplín Michalovce 2:5 (0:3)



Góly: 55. Almeida, 89. Brenkus (z 11 m) – 11. Jánošík, 24. Kanu, 33. Peňa, 78. Adekunle, 90. Žofčák. Rozhodovali: Gemzický - Pozor, Čajka, ŽK: Bednár, Suľa - Kanu, Kotula, Marjanovič, Žofčák, 555 divákov



Zlaté Moravce: Lukáč - Suľa (72. Čerepkai), Pintér, Šuvalija (31. Toml), Čonka – Sloboda (31. Duga), Bednár - Almeida, Ďubek (32. Brenkus), Mondek - Ikugar (31. Pinte).



Michalovce: Száraz - Kotula, Marjanovič, Volanakis, Magda – Jánošík (70. Adekunle), Njie, Qose (56. Vaško) - Marcin (83. Petrík), Kanu (70. Žofčák), Pea (83. Begala).

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Skalica 0:3 (0:2)



Góly: 5. Yao, 39. Hollý, 62. Haša. Rozhodovali: Smolák – Weiss, Straka, ŽK: Bedecs - Morong, Hollý, 141 divákov.



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Sváček - Diviš, Bedecs, Spyčka (46. Pavišič), Nečas (76. Jendrišek) - Gerát, Bartoš (61. Steinhübel), Václavik - Laura (61. Župa), Dedič (61. Voško), Gaži



MFK Skalica: Junas - Krčík, Blažek, Hurtado, Rudzan - Nagy, Hollý (79. Podhorin) - Morong (84. Václav), Fábry (67. Vlasko), Yao (67. Švec) – Medved (46. Haša)

Trnava 11. marca (TASR) - Spartak Trnava deklasoval v prvom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy Podbrezovú 6:1. V tabuľke je tretí o štyri body za Slovanom a o päť za Dunajskou Stredou, obaja jeho súperi v boji o titul majú zápas k dobru.Andeli sa od úvodu zahryzli do súpera a v 13. minúte sa ujali vedenia, keď sa Oforiho zblokovaná strela odrazila pred Taiwa, ktorý pohotovo skóroval. V 19. minúte vyšla Trnavčanom kombinačná akcia, po ktorej ešte Ludha vyrazil strelu Štefánika i Mikoviča, na opakovaný pokus Štefánika však už nemal nárok. Silnú trnavskú polhodinu uzavrel po Štefánikovej spätnej prihrávke nádherným gólom z necelých dvadsať metrov Procházka.Po zmene strán sa Podbrezová nakrátko vrátila do hry gólovou hlavičkou Kabonga, Trnavu však herne upokojil po rýchlej kontre v 67. minúte Taiwo a definitívne o troch bodoch rozhodol po Štefánikovej prihrávke v 75. minúte umiestneným zakončením Procházka. V závere po priamom kope Bukatu vyrazil Ludha loptu iba pred Paura a ten bez prípravy pridal šiesty gól Trnavy.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v sobotňajšom zápase 1. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige na pôde Zlatých Moraviec 5:2. Domáci tréner Ivan Galád urobil po polhodine za stavu 0:2 štyri zmeny v zostave, no ani to nepomohlo a Michalovciam sa podarilo ukončiť sériu piatich duelov bez víťazstva. Zlatomoravčania tu svoju naopak natiahli na osem duelov, naplno zabrali naposledy ešte 28. októbra proti Žiline.: "Futbalisti MFK Skalica zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa na ihrisku MFK Tatran Liptovský Mikuláš hladko 3:0. Hostia položili základ triumfu v prvom polčase, po ktorom viedli zásluhou Yanna Yaa a Mária Hollého 2:0, v 62. minúte pridal tretí gól Záhorákov Roman Haša.Trénerovi Ondrejovi Desiatnikovi tak nevyšla premiéra na striedačke Liptákov. Tí smerujú za zostupom do II. ligy, deväť kôl pred koncom sezóny zaostávajú na poslednej priečke za dvojicou Trenčín - Skalica už o 13 bodov. Vo FL prehrali šiesty zápas v rade. Skalica je desiata o skóre pred jedenástym Trenčínom.