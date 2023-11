Spartak trápi maródka aj individuálna kvalita v tíme Nordsjaellandu

Farum 8. novembra (TASR) - Futbalový Spartak Trnava trápi pred odvetou H-skupiny EKL na pôde dánskeho Nordsjaellandu maródka i vysoká individuálna kvalita domácich. Tréner Michal Gašparík rieši najmä absenciu v defenzíve. Jeho náprotivok Johannes Hoff Thorup má naopak veľa priestoru na obmeny v zostave, ktorými môže navyše meniť charakter hry. Spartak sa pokúsi vo štvrtok vyťažiť zo svojich príležitostí viac ako v domácom stretnutí (0:2).



"Trocha nám to v obrane hapruje, pokiaľ sa zrania viacerí hráči, nedokážeme vyskladať ani päťčlennú formáciu. Tam teda nastane zmena, ostatné pozície sú aktívne, aj keď to budeme trocha meniť," uviedol Gašparík na stredajšej tlačovej konferencii vo Farume. Dobrou správou je návrat stredopoliara Martina Bukatu po vyše dvoch mesiacoch. V nedeľu ukončil zápasový pôst, keď nastúpil v druhom polčase za Malšenice proti Šamorínu (4:0). Druholigový tím slúži pre úradujúceho držiteľa Slovanft Cupu ako farma.



"Buki je zdravotne fit a má zaujímavú vlastnosť, že najlepšie hrá, keď naskočí po dlhej dobe. Jeho forma je vždy iná ako u ostatných hráčov, ktorí sa musia rozohrávať. Zajtra s ním počítame do určitej časti zápasu, zároveň býval často aj veľmi dobrý na umelých trávnikoch," zhodnotil Gašparík. Z radov súpera nevedel vypichnúť konkrétnych hráčov, na ktorých si treba dávať pozor: "Ťažko povedať. Sú to šikovní hráči, ktorí majú pravdepodobne pred sebou dobrú budúcnosť."



Na Nordsjaelland platia podľa kouča brejky i pressing. Zároveň však pripomína, že vysoké napádanie je nebezpečné a dánsky vicemajster ho dokáže potrestať. "Je to jedna z možností, v defenzíve hrajú na riziko, ale videli sme aj zápas s Ludogorcom (7:1). Snažil sa celý čas pressovať a videli ste ako to dopadlo," povedal tréner. Jeho slová potvrdil aj kanonier Michal Ďuriš. Ten hovoril po úvodnom stretnutí taktiež o potrebe väčšieho pokoja na kopačkách počas príležitostí. V stredu však priznal, že niečo takéto sa nacvičiť nedá. "Neviem, či sa to dá natrénovať. Vpredu máme kvalitu, je to o väčšom pokoji, zachovaní chladnej hlavy a dohrávaní situácií. Dúfam, že sa do nich budeme dostávať a je na nás, ako to vyriešime," povedal 35-ročný hráč pre TASR.



Výkop stretnutia je na programe vo štvrtok o 18.45 h. Hlavný rozhodca je Fín Mohammed Al Emara. Spartak je po troch zápasoch "háčka" na poslednom štvrtom mieste bez bodového zisku.