Spartak Trnava angažoval Pantiča z Partizanu Belehrad

Trnava 12. júna (TASR) - FC Spartak Trnava angažoval srbského futbalistu Danila Pantiča. Dvadsaťsedemročný ofenzívny záložník odohral uplynulé tri sezóny v Partizane Belehrad a so Spartakovcami podpísal ročný kontrakt s opciou na predĺženie o ďalší rok.



Pantič bol v rozmedzí rokov 2015 až 2021 hráčom FC Chelsea, no za "The Blues" si nepripísal žiadny súťažný štart a sezóny strávil na hosťovaniach. "Bola to fantastická skúsenosť a som za ňu rád. Do Chelsea som prišiel ešte ako malý chlapec, tesne pred 18. narodeninami. Je to veľká kapitola v mojej kariére a som na ňu hrdý," povedal Pantič pre oficiálny web Spartaka o pôsobení na Stamford Bridge. Najlepšie sa podľa vlastných slov cíti na poste ofenzívneho záložníka: "Hrávam v zálohe, práve na pozícii ´desiny´. Keď bolo treba, zahral som aj na iných pozíciách, ale tam sa cítim najlepšie. Mojimi prednosťami sú vízia na ihrisku a práca s loptou."