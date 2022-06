Spartak Trnava angažoval Štetinu a Štefánika

Trnava 20. júna (TASR) - Úradujúci víťaz Slovenského pohára vo futbale FC Spartak Trnava angažoval obrancu Lukáša Štetinu a stredopoliara Samuela Štefánika. Obaja prišli na voľný prestup zo zahraničia, Štetina bol tento rok na hosťovaní v Liberci zo Sparty Praha a Štefánik si dosiaľ obliekal dres poľského klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza.



Spartak hľadal skúseného stopéra po tom, ako ukončil kariéru Martin Škrtel. "Po desiatich rokoch v Česku som sa chcel upísať ambicióznemu mužstvu a Trnava je tým správnym klubom. Pol sezóny som pôsobil v Liberci, kde som tiež mal okolo seba mladých chalanov, mám s tým skúsenosti a teším sa na to," povedal 30-ročný Štetina na oficiálnej webstránke "andelov".



Jeho rovesník Štefánik odohral v predchádzajúcom ročníku najvyššej poľskej súťaže 30 stretnutí a strelil jeden gól, no nezabránil zostupu Termalice do druhej ligy: "Trnava má veľkú históriu, v minulej sezóne vyhrala pohár, poznám niektorých chalanov, cítim sa fajn a som šťastný, že sme sa dohodli so Spartakom."