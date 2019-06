Spartak Trnava bojuje s časom, majitelia prosia o trpezlivosť

Stopercentným vlastníkom akcií sa nedávno stala rodina Drobných, ktorá ich získala od doterajšieho dlhoročného "magnáta" Vladimíra Poóra.

Trnava 26. júna (TASR) - Fortunaligový futbalový klub FC Spartak Trnava v medzisezónnom období zmenil majiteľa. Stopercentným vlastníkom akcií sa stala rodina Drobných, ktorá ich získala od doterajšieho dlhoročného "magnáta" Vladimíra Poóra. K podpísaniu transakčných dokumentov prišlo 14. júna, po rýchlom zoznámení sa s bazálnym fungovaním klubu predstúpili funkcionári na čele s riaditeľom a zástupcom majiteľov Milanom Cuninkom pred novinárov, aby predstavili ekonomické i športové ciele Spartaka.



"Mojou úlohou je zabezpečenie plynulého chodu klubu, najmä čo sa týka ekonomickej stránky. Som akousi predĺženou rukou majiteľov. Klub sme prebrali pred necelými dvoma týždňami, preto v tejto súvislosti chcem poprosiť ľudí a fanúšikov, aby boli trpezliví. Pracujeme na tom, aby sme vytvorili kvalitný manažérsky tím a poskladali silné mužstvo. O chvíľu nás čaká Superpohár so Slaviou Praha, potom Európska liga a hneď nato sa začína Fortuna liga. Pracujeme všetci naplno v časovej tiesni. Spartak je pojem, nechceme sklamať ľudí. Majitelia do toho išli, hoci to nebude jednoduchá cesta," povedal Cuninka na stredajšej tlačovej konferencii.



Ambíciou nového manažmentu je vytvoriť zdravý tím, ktorý by nadviazal na úspechy z uplynulých mesiacov. Dlhodobá filozofia klubu sa opiera o zapracovanie čo najväčšieho počtu mladých, talentovaných hráčov do A-mužstva, s čím súvisí podpora mládeže v úzkej spolupráci s mestom. Z hľadiska krátkodobej stratégie je najmä v tomto období nutné oprieť sa aj o legionárov, v Spartaku si však dávajú pozor na to, aby nekupovali "mačku vo vreci" a zahraničné posily mali určitú kvalitu. Obranná formácia je na 90 percent vyriešená, "andeli" ešte pracujú na posilnení útoku. V sezóne 2019/20 bude Spartak pracovať s rozpočtom približne dva milióny eur.



Novým športovým riaditeľom sa stal Andrej Kostolanský, ktorý v nedávnej minulosti pôsobil v Spartaku ako tréner brankárov a potom sa pohyboval v arabskom svete. Marián Černý zostal pracovať v Trnave už ako generálny manažér, veľké zmeny sa však udiali a stále prebiehajú v kabíne, ktorej po Michalovi Ščasnom šéfuje Portugalčan Ricardo Cheu. Prišiel zo Senice a začína si budovať mužstvo, ktoré okrem domácej scény a obhajoby titulu v Slovnaft Cupe čaká už o dva týždne úvodný duel 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/20 na ihrisku FK Radnik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny (11. júla), odveta je na programe o týždeň na Štadióne Antona Malatinského. "Trnava je jeden z najväčších klubov na Slovensku. Má najlepších fanúšikov v lige, ktorí dokážu vytvoriť domáce prostredie doma i na ihriskách súperov. Zažil som to na vlastnej koži počas môjho pôsobenia v Senici. Som rád, že môžem byť súčasťou rodiny Spartaka. Chceme hráčom vštepiť víťaznú mentalitu, aby predvádzali atraktívny futbal a do každého zápasu išli s víťaznými ambíciami a pocitom zodpovednosti voči fanúšikov," vyhlásil Cheu.



Poórovo meno sa so Spartakom spájalo dlhých 25 rokov, najväčšie úspechy však dosiahol klub až v závere jeho "vládnutia". V sezóne 2017/18 sa dočkal vytúženého majstrovského titulu, na ktorý čakal od roku 1973. Spartak sa v minulej sezóne premiérovo predstavil v Lige majstrov, v 3. predkole vypadol s Crvenou Zvezdou Belehrad, ale po prekonaní Olimpije Ľubľana sa dokázal dostať do skupinovej fázy Európskej ligy a v nej ziskom siedmich bodov vytvoril nové slovenské maximum.