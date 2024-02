VIDEO: Spartak Trnava chce získať miestenku do pohárovej Európy

Trnava 1. februára (TASR) - Futbalisti trnavského Spartaka chcú v jarnej časti zaútočiť na umiestnenie zabezpečujúce pohárovú Európu. Dosiahnuť ho môžu cez ligovú súťaž alebo Slovnaft Cup, v ktorom sa predstavia už túto sobotu 3. februára od 16.30 h na pôde Košíc. Duel sa hrá týždeň pred štartom jarnej časti Niké ligy, "andeli" preto zorganizovali predsezónnu tlačovú konferenciu ako prví zo slovenských tímov.



Trnavčania strávili gro zimnej prípravy na Malte, kde absolvovali turnaj Malta Tipsport Cup a následne ešte týždňové sústredenie. Tréner Michal Gašparík ocenil podmienky, v akých sa mohlo mužstvo pripravovať. Zároveň vysvetlil, že v prípravných dueloch skúšal hráčov v rôznych úlohách a systémoch a nešlo mu o kryštalizovanie zostavy, nakoľko mužstvo už je dlhšie pokope a hráčov pozná. Do kádra červeno-čiernych počas zimy pribudli útočník Tomáš Poznar (Termalica Nieciecza), stredopoliar Tomislav Krizmanič (Crotia Zmijavci) a krídelník Jaheem Burke (Västeras SK). Naopak, z mužstva odišli Michal Ďuriš, Milan Ristovski, Ricardo Peňa a Michal Šulla. Dvojica Azeez Oseni a Kazeem Bolaji dostala možnosť hľadať si nový angažmán. Kým sa tak nestane, pokračujú s tímom.







"Rieši sa to za pochodu, nie je úplne jednoduché nájsť im teraz mužstvo. Myslím si, že by im to prospelo. Mali by väčšiu minutáž, stále sú to mladí chalani, ktorí sa môžu rozvíjať. Verím, že im niečo nájdeme. Stále sú súčasťou tímu, ale je nás dosť, niektoré pozície máme zbytočne až strojené. Samozrejme, môžu hrávať aj na farme v druholigových Malženiciach, no cudzinci to možno niekedy nevnímajú ako naši odchovanci, ktorí vedia, že aj cez druhú ligu sa dá zlepšovať. Majú vyššie ambície, berú to potom zo zlého konca, i preto je možno pre nich lepšia zmena dresu," povedal tréner Spartaka Michal Gašparík.



Spartak zimoval na treťom mieste tabuľky so stratou dvoch bodov na Žilinu a deviatich na bratislavský Slovan. "Slovan sa oslabil o Čavriča a Lovata, ale stále má obrovskú kvalitu. Žilina teraz posunula do zahraničia zopár hráčov, uvidíme, ako to tam bude vyzerať, ale stále si myslím, že káder dokážu doplniť kvalitnými mladými hráčmi. Bude to vyrovnané. Hlavne začiatok ligy ukázal, že mužstvá majú silné ambície, veria si a majú to podložené kvalitou. V lige momentálne pôsobí aj veľa kvalitných trénerov, súťaž sa stáva čoraz náročnejšia. Cítiť to aj na ihrisku, predpokladám, že to bude veľmi ťažké, vždy sa rozhoduje v prvej šestke vo vzájomných zápasoch. Je tam veľa ašpirantov na pohárovú Európu. Verím, že jedným z nich budeme my," povedal k ambíciám Trnavy Gašparík.



"Slovan si v posledných rokoch hrá svoju ligu. Verím, že my do tretieho miesta skončíme, určite chceme ísť aj vyššie. Ak by sa podarila druhá priečka, bol by to bonus oproti predošlým sezónam. Bude to však náročné. Teraz nás čaká veľmi dôležitý pohár, potom štyri kolá základnej časti ligy, kde máme ťažkých súperov. V nadstavbe sa bude rozhodovať, body postrácajú viacerí súperi, radi by sme si určite zopakovali účasť v pohárovej Európe," pridal sa obranca Spartaka Kristián Koštrna. Kým spartakovci preladia na ligu, ešte ich čaká spomínaný pohárový duel v Košiciach. Na východ Slovenska vycestujú už v piatok popoludní. S výnimkou Štefánika je k dispozícii takmer kompletný káder, menšie svalové problémy mali Procházka a Gorosito.







"O Košiciach máme dostatok informácií, aj keď prvé zápasy po prestávke sa zisťujú poznatky o súperovi ťažšie. Verím, že nám to bude stačiť na to, aby sme sa dobre takticky pripravili. Je jasné, že nás čaká o dosť ťažší zápas, ako keď sme tam naposledy vyhrali 2:0. Finále pohára sa bude hrať v Košiciach, v tomto majú motiváciu navyše, chcú cez nás postúpiť. Čítal som už vyjadrenia, že hrali s nami dva zápasy a nedali nám gól. To je ďalšia motivácia pre súpera. V zime konsolidovali káder, tréner je tam dlhšie, takže systémové veci už musia byť vidieť. Prišli im aj nejakí noví hráči, možno im pribudnú ďalší, nevieme, či ich stihnúť zaregistrovať už teraz alebo až na ligu," poznamenal Gašparík.



Imperatív pohárového stretnutia vníma aj trnavská hráčska kabína. "Verím, že sme sa dobre pripravili, mali sme veľmi dobré analýzy, ukázali nám veľa videí, kde sú silné i slabé stránky súpera. Dúfam, že zápas bude o nás, my musíme byť tí dominantnejší. Želám si, aby sme spečatili postup, bolo by krásne zahrať si finále trikrát po sebe," dodal Koštrna.