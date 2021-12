Spartak Trnava zdolal Michalovce, v zostave sa ukázal už aj Cabral

FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)



Góly: 1. Bukata, 15. Bamidele Yusuf, ŽK: Škrtel, Bukata (obaja Spartak). Rozhodovali: Smolák - Jekkel, Vitko, bez divákov.



Spartak: Takáč - Procházka, Škrtel, Twardzik, Mikovič - Savvidis - Cabral (46. Jones), Grič, Bukata (79. Ramadan), Bamidele Yusuf (79. Vlasko) - Ristovski (65. Boateng)



Michalovce: Száraz - Kotula, Ranko, Vaško, Mendez - Kanu, Ošima - Marcin (86. Ntotis), Trusa (86. Magda), Žofčák (86. Peňa) - Popovits (74. Záhradník)

Na snímke zľava hráč Trnavy Filip Vaško, hráč Trnavy Milan Ristovski, dole hráč Michaloviec Michal Ranko a v pozadí hráč Michaloviec Wisdom Uda Kanu počas zápasu 18. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v piatok 10. decembra 2021 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke vpravo hráč Trnavy Martin Bukata a hráč Michaloviec Matúš Marcin počas zápasu 18. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce v piatok 10. decembra 2021 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hlasy po zápase:

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Tak, ako bol vynikajúco nachystaný trávnik, za čo patrí vďaka všetkým, čo sa na tom podieľali, tak sme mali skvelý vstup do zápasu. Dali sme dva rýchle góly, prvý polčas sa musel každému páčiť, pričinením oboch mužstiev bol veľmi zaujímavý. Šance boli na oboch stranách, my sme mohli pridať tretí a bolo by po zápase. Michalovce dobre kombinovali. V druhom polčase tempo trochu upadlo, viac sme sa sústredili na stredný blok a obranu, čo je škoda, pretože sme si mohli zápas viac užiť, byť dominantnejší na lopte a vytvárať si šance. Ale ukontrolovali sme si víťazstvo 2:0 a s tým sme spokojní. Cabrala sme striedali, pretože povedal, že trochu cíti sval, s ktorým mal predtým problém. Nešlo o plánovanú zmenu. Potrebujeme ho na ďalšie kolo, takže išiel radšej dole."







Miroslav Nemec, tréner Michaloviec: "V poslednom čase sa mi zle hodnotí... Dostali sme rýchly gól, urobili sme dve hrúbky, čo domáci potrestali. Potom sme vyvinuli tlak, držanie lopty sme mali úžasné, hrali sme perfektne, dostali sme sa do niektorých šancí, ale máme problém s koncovkou, neskórujeme. Ako však vravím, chalani odohrali fantastický zápas z pohľadu držania lopty a tak ďalej, ale potrebujeme spraviť výsledok. Ešte nám ostalo jedno kolo, verím, že s tým môžeme niečo urobiť."





Trnava 10. decembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v piatkovom zápase 18. kola Fortuna ligy nad MFK Zemplín Michalovce 2:0 a upevnili si druhú priečku v tabuľke.V Trnave napadlo vo štvrtok asi dvadsať centimetrov snehu, na Štadióne Antona Malatinského to však poznať nebolo. Aj vďaka tomu, že mládežnícki tréneri brigádne odhŕňali sneh, dokázal vykurovací systém trávnika snehovú pokrývku roztopiť a zápas sa mohol odohrať vzhľadom na zimné obdobie na veľmi solídnom povrchu. Spartaku sa pred zápasom uzdravili viacerí hráči.V základnej zostave po svalovom zranení nastúpil Cabral, na lavičke už boli pripravení Kóša i Vlasko, Jonesovi vypršal trest. Spartak sa ujal vedenia proti Michalovciam už v 35. sekunde. Ristovski potiahol akciu, pokračoval v nej Bukata prihrávkou na Cabrala, jeho strelu vyrazil Száraz len pred seba a Bukata z päťky zasunul loptu do siete - 1:0. Po štvrťhodine viedli "andeli" už dvojgólovým rozdielom. Savvidis vysunul kolmou prihrávkou do šestnástky Bamideleho Yusufa, Nigérijčan si loptu prebral a umiestnil ju popri vybiehajúcom brankárovi hostí do siete.V 19. minúte zahrali domáci z rohu signál, zo šestnástky vypálil Mikovič a Száraz s námahou vyrazil na roh. Aktívnu polhodinovku v podaní trnavského tímu ukončil nepresným pokusom Grič. Potom o sebe dali vedieť aj Michalovčania. Popovits šikovnou pätičkou oklamal trnavskú obranu a poslal do gólovej šance Ranka, jeho zakončenie ale narazilo na kvality brankára Takáča.Po ďalšej kombinačnej akcii hostí vystrelil z hranice šestnástky nepresne Kanu. Po zmene strán kvalita hry upadla, bojovalo sa medzi šestnástkami, až v 77. minúte sa ocitol vo veľkej šanci Marcin, no trafil len tyč trnavskej bránky. O chvíľu nevyužil dobrú príležitosť na zníženie Žofčák. Trnavské víťazstvo mohol poistiť Ramadan, všetko spravil dobre, až na koncovku. Výsledok sa už nezmenil, Trnava vyhrala 2:0.