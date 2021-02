Spartak Trnava mieri po vyčkávacej prestupovej taktike do prvej šestky

káder na jarnú časť Fortuna ligy 2020/2021:

brankári: Dobrivoj Rusov, Dominik Takáč, Ľuboš Kamenár

Obrancovia: Izuchukwu Anthony, Sebastián Kóša, Kristián Koštrna, Martin Mikovič, Marios Tsaousis, Gergely Tumma, Matúš Turňa, Filip Twardzik, Dejan Trajkovski

stredopoliari: Samuel Benovič, Martin Bukata, Saymon Cabral, Allecks Godinho, Jakub Grič, Peter Kolesár, Johnson Nsumoh, Kyriakos Savvidis, Ján Vlasko, Yan Yao, Dani Iglesias

útočníci: Sebastian Gembický, Stanislav Olejník, Bamidele Yusuf, Milan Ristovski



príchody: Kristián Koštrna (prestup, voľný hráč), Filip Twardzik (prestup, MFK Karviná), Milan Ristovski, Daniel Iglesias (obaja hosťovanie, NK Rijeka), Dejan Trajkovski (prestup, voľný hráč)

odchody: Erik Pačinda, Marek Václav (obaja prestup, FC Košice), Birkir Valúr Jónsson (koniec hosťovania, HK Kópavogs), Dimitris Konstantinidis (ukončenie zmluvy, Olympiakos Nicosia), Mário Mihál (hosťovanie, FC Petržalka)



Realizačný tím: Michal Gašparík (hlavný tréner), Marián Hodulík, Tomáš Prisztács (asistenti trénera), Pavel Kamesch (tréner brankárov), David Moravec (kondičný tréner), Lenka Jurišičová (fyzioterapeutka), Erik Sabol (masér)



výsledky prípravných zápasov Spartaka Trnava:



Trnava – Olomouc 1:2, gól Spartaka: Kotlár (Tipsport Malta Cup)

Trnava – Brno 0:1 (Tipsport Malta cup)

Trnava – Trenčín 1:0, gól: Pirinen vlastný (Zimná Tipsport liga)

Trnava – Skalica 2:2, góly: Olejník, Benovič (Zimná Tipsport liga)

Trnava – B. Bystrica 1:1, gól: Bukata

Trnava 4. februára (TASR) - S niekoľkými novými tvárami a cieľom udržať sa v prvej šestke Fortuna ligy 2020/2021 vstúpia do jarnej časti futbalisti FC Spartak Trnava. Za sebou majú zimnú prípravu, ktorú im spestrilo aj sústredenie na Malte.Športový riaditeľ klubu Andrej Kostolanský netajil spokojnosť s tým, ako klub zvládol zimnú prestávku: "."Aj v hodnotení prípravy z pohľadu trénera Michala Gašparíka prevládali pozitíva. A to aj napriek niekoľkým zmenám v kalendári prípravných zápasov. "," poznamenal Gašparík.V kádri nastalo niekoľko zmien, pomer príchodov a odchodov je vyrovnaný 5:5. "," priznal Kostolanský.Góly budú v Trnave očakávať od Milana Ristovského, defenzíve by mali pomôcť Kristián Koštrna a Filip Twardzik. Zaujímavým príchodom je aj ďalší hráč do obrany Dejan Trajkovski, ktorý podpísal zmluvu na rok s opciou: "" poznamenal Kostolanský.V kádri je aj viacero hráčov z dorastu, keďže mládežnícke súťaže sa ešte nerozbehli. "," povedal Gašparík.Počas prípravy si viacero hráčov vyskúšalo kapitánsku pásku, na pozícii lídra kabíny by sa však nič nemalo zmeniť. "" vysvetlil tréner Gašparík.Kapitán Spartaka s úsmevom priznal, že v nedávnom období si so spoluhráčmi aj zanadávali: "," poznamenal Rusov.Trnavčania sú po jesennej časti na 5. mieste Fortuna ligy, na siedmu Sereď majú 4-bodový náskok. Prirodzeným cieľom je udržať sa v prvej šestke, ktorá bude hrať v ďalšej fáze súťaže o titul. "," uviedol tréner Gašparík.Jeho zverenci odštartujú jarnú časť v sobotu 6. februára od 14.00 na ihrisku Zlatých Moraviec. Tabuľkový sused ViOn má o jeden bod viac (24) než Trnava. "," konštatoval Rusov narážajúc na konfrontáciu Gašparíka s Ľubošom Benkovským.