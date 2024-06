Spartak Trnava nastúpi v júli v prípravnom zápase proti Sparte Praha

prípravné zápasy Sparty Praha:



v sobotu 29. júna: Sparta - AIK



v piatok 5. júla: Sparta - TRNAVA



v stredu 10. júla: Sparta - Bröndby



v sobotu 13. júla: Sparta - RB Salzburg

Praha/Trnava 7. júna (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia v stredu 5. júla v prípravnom zápase na pôde úradujúceho českého majstra AC Sparta Praha v kádri aj so slovenským reprezentačným krídelníkom Lukášom Haraslínom. "Rudí" o tom informovali na svojej webstránke.Sparta odštartuje prípravu v utorok 18. júna a čakajú ju štyri stretnutia. V sobotu 29. júna odohrá duel proti švédskemu tímu AIK a o šesť dní neskôr privíta Trnavu. Neskôr sa mužstvo presunie na sústredenie do Nemecka. Počas neho má na programe ešte dva prípravné zápasy. V stredu 10. júla s dánskym klubom Bröndby IF a v generálke pred prvým súťažným zápasom novej sezóny bude súboj s rakúskym RB Salzburg (13. júla).Trnavský Spartak v stredu informoval, že v lete privíta anglický klub FC Aston Villa. Štvrtý tím uplynulého ročníka Premier League sa v rámci svojho turné predstaví na štadióne Antona Malatinského v sobotu 20. júla o 16.00 h.