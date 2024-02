Spartak Trnava nestačil na FC DAC 1904 Dunajská Streda v 20. kole

Niké liga - 20. kolo:

FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (0:1)



Góly: 90.+5 Mikovič - 42. Ramadan, 86. Andzouana, ŽK: Kóša, Procházka - Vitális, Popovič, Trusa, Goure. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Vorel, 5247 divákov.



Trnava: Takáč – Koštrna, Štetina, Kóša, Šulek (66. Mikovič) – Procházka – Daniel, Bainovič (46. Bernát), Bukata (76. Poznar), Azango (66. Ofori) – Ďuriš

D. Streda: Popovič – Gruszkowski, Kačaraba, Brunetti, Andzouana – Dimun – Trusa (78. Goure), Vitális, Jürgens (78. Herc), Ramadan (64. Yapi) - Kone (57. Mendez)

Trnava 18. februára (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda vyhrali v nedeľnom súboji 20. kola Niké ligy na ihrisku Spartaka Trnava 2:1 a urobili dôležitý krok k postupu do prvej šestky. Naopak, Spartak sa dostal pod tlak, v záverečných dvoch kolách základnej časti bude musieť ešte tuho bojovať o udržanie si pozície v skupine o titul. Trnava nevyužila šancu bodovo sa dotiahnuť na druhú Žilinu, Dunajská Streda stráca po víkende na tretích "andelov" už len bod.DAC vyrukoval v prvom polčase s vysokým napádaním, s čím si Trnavčania dlho nevedeli poradiť. Prvý gól padol v 42. minúte, po pravej strane unikol Gruszkowski, ktorého prihrávka na päťku našla nepokrytého Ramadana, Sýrčan si ešte loptu prebral a z päťky ju poslal do siete. V 82. minúte sa Trnavčania tešili z gólu Ďuriša, ktorý využil nedorozumenie Kačarabu a brankára Popoviča po dlhom odkope trnavského brankára Takáča, lenže videorozhodca zásah po dlhom preskúmavaní situácie zrušil pre ofsajd trnavského útočníka. Krátko po rozohraní sa v šestnástke Trnavy presadil Andzouana a tvrdou strelou zvýšil vedenie hostí. Mikovič v nadstavenom čase síce ešte delovkou do "šibenice" znížil na 1:2, domácim sa však už vyrovnať nepodarilo., tréner Spartaka: ".", tréner Dunajskej Stredy: "."