Spartak Trnava porazil ViOn Zlaté Moravce 2:0 v 4. kole FL

Fortuna liga - 4. kolo:



FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0)



Góly: 27. Bukata, 72. Ristovski, ŽK: Čögley, Menich (obaja ViOn). Rozhodovali: Sedlák - Jekkel, Zemko, 2961 divákov.



Spartak: Takáč - Čurma, Anthony (75. Tumma), Twardzik, Mikovič - Savvidis - Cabral (62. Iván), Grič, Bukata (82. Vlasko), Bamidele Yusuf (82. Procházka) - Boateng (62. Ristovski)



ViOn: Kira - Čögley, Tóth, Menich, Čonka - Sloboda, Kolesár - Mondek (58. Chobot), Ďubek (68. Švec), Kyziris - Yilmaz (58. Mujiri)



Trnava 15. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 4. kola Fortuna ligy nad ViOn-om Zlaté Moravce 2:0.Trnava je na domácom trávniku v tejto sezóne stopercentná, všetky ligové duely na Štadióne Antona Malatinského vyhrala bez inkasovaného gólu.Trnavský štadión pred zápasom so Zlatými Moravcami aplaudoval novej zvučnej posile. Martin Škrtel pozdravil divákov priamo z trávnika, obišiel tribúny dookola, porozdával svoje podpisové karty. Zápas následne ikonický obranca sledoval z VIP tribúny.Tréner Michal Gašparík po pohárovom vystúpení v Tel Avive pozmenil zostavu, nechal odpočívať viacerých hráčov základnej zostavy. Zlaté Moravce vybehli na trávnik až so siedmimi bývalými hráčmi trnavského klubu. V úvode boli smerom dopredu nebezpečnejší hostia, rozruch vzbudil hlavne Kyziridisov center na zadnú žrď, po ktorom chýbalo zopár centimetrov Yilmazovi. O čosi neskôr sa Yilmaz dostal do palebnej pozície, pri strele "placírkou" však nechal vyniknúť brankára Takáča. V 27. minúte udrela Trnava. Odrazenú loptu zachytil zhruba 22 metrov od bránky Bukata, prebral si ju do palebnej pozície a prudkou ranou zaskočil Kiru - 1:0. Spartak sa rozbehol, akciu potiahol po ľavej strane až k päťke Bamidele, prihral na zadnú tyč Boatengovi, proti ktorého zakončeniu však skvele zasiahol Kira. Bamidele neskôr pripravil gólovú šancu aj Gričovi, Kira však aj jemu na dvakrát zmaril radosť. V závere prvého polčasu odcentroval z ľavej strany Mikovič, Boateng na úrovni päťky hlavičkoval tesne nad.Druhý polčas otvorila strela Yilmaza, po ktorej sa efektným zákrokom predviedol gólman Spartaka Takáč. Chvíľu na to pálil spoza šestnástky Kolesár, ktorý hosťuje v Zlatých Moraviach práve z Trnavy, mieril ale tesne nad. Nebezpečnú trnavskú akciu vymyslel Cabral pre Griča, po jeho prudkej prihrávke mieril Boateng bez prípravy vedľa. Vedenie "andelov" mohol zvýšiť striedajúci Iván, najprv po Mikovičovej prihrávke zastavil jeho ranu pred čiarou Menich, akcia pokračovala, lopta sa poodrážala znova k trnavskému krídelníkovi, pod nohy mu však dobre vybehol Kira. Gól nepadol ani po Gričovej šanci zblízka, v 72. minúte sa ale už Spartak dočkal. Po ľavej strane utiekol Bamidele, prihrávkou na päťku našiel Ristovskeho a pre toho nebol problém poslať loptu do siete - 2:0. Domáci mali aj ďalšie príležitosti na navýšenie skóre, no nebezpečné prihrávky z krídel pochytal brankár Kira alebo lopta letela vedľa bránky, ako po strele Mikoviča.Michal Gašparík, tréner Spartaka:Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: