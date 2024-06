Spartak Trnava posilnil belgický ofenzívny stredopoliar Corryn

Trnava 28. júna (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava angažoval Belgičana Milana Corryna. Dvadsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar v uplynulom ročníku obliekal dres Almere City v najvyššej holandskej súťaži Eredivisie.



Corryn podpísal s Trnavčanmi dvojročnú zmluvu. Pôsobenie na Slovensku pre neho nie je neznámou, keďže v minulosti si zahral za AS Trenčín. "Viem, aký je Spartak veľký klub, akú ma históriu a záujem z ich strany ma potešil," povedal po svojom príchode pre oficiálny web klubu. V Trenčíne hrával aj so svojim terajším spoluhráčom Martinom Šulekom: "Prestup som s ním rozoberal a už sa naozaj teším, kedy si s ním, ale aj s novými spoluhráčmi zahrám na ihrisku."



Corryn absolvoval v Trenčíne tri sezóny, v ktorých nastúpil spolu na 66 zápasov a strelil v nich sedem gólov. "S Milanom sme boli v kontakte už dlhšie, keďže sme do mužstva chceli doplniť typologickú ´desiatku´. Jeho výhodou je, že pozná našu ligu a s niektorými chalanmi aj hrával. Verím, že do mužstva rýchlo zapadne a bude prínosom aj na ihrisku," povedal hlavný tréner Michal Gašparík.