Spartak Trnava predĺžil zmluvu s brankárom Vantrubom

Trnava 3. februára (TASR) - Futbalový klub FC Spartak Trnava predĺžil zmluvu s brankárom Martinom Vantrubom. Informoval o tom na svojom oficiálnom webe.



Vantruba je odchovanec Spartaka. Po majstrovskej sezóne v roku 2018/19 prestúpil do pražskej Slavie a do Trnavy sa vrátil pred dvoma rokmi v lete, aby znova naštartoval svoju kariéru. Vlani sa tešil s mužstvom z triumfu vo finále Slovnaft Cupu. V tejto sezóne je zatiaľ brankárskou dvojkou, kryje chrbát Dominikovi Takáčovi. Počas jesene nastúpil vo všetkých postupových zápasoch Slovnaft cupu. V lige stál v bránke v domácich zápasoch proti Trenčínu a Košiciam. V predkolách Európskej konferenčnej ligy odchytal duel v Rige proti Aude a raz pomohol aj druholigovým Malženiciam.



Zmluvu, ktorá mu uplynie v lete, predĺžil o ďalšie dve sezóny. "Som rád, že sme sa dohodli a nakoniec to všetko dobre dopadlo. Spartak je klub s veľkou históriou, som tu doma. Minulú sezónu sme mali naozaj vydarenú, vyhrali sme Slovenský pohár, postúpili sme do Konferenčnej ligy a aj toto hľadisko zavážilo. Budem dúfať, aby aj táto sezóna bola taká úspešná ako tá minulá," povedal brankár, ktorý na budúci týždeň oslávi svoje 26. narodeniny.



"Martin je dôležitou časťou nášho brankárskeho tímu, ktorý dobre funguje. Je náš odchovanec, čo je výhoda, ktorú sa snažíme využívať a pracovať s našimi chlapcami, ktorí boli vychovaní v Spartaku. Hoci si nevybojoval pozíciu jednotky, vlani počas jari v nej alternoval, svojich šancí sa zhostil na slušnej úrovni a dalo sa naňho spoľahnúť. Vyhrali sme s ním Slovenský pohár a našou prioritou bolo, aby s nami pokračoval. Vytvoril sa nám veľmi dobrý brankársky tím, v ktorom každý svojou snahou v tréningoch tlačia jeden na druhého a navzájom sa ťahajú. Vantruba nás presvedčil nielen v tréningoch, ale aj v zápasoch. Stále veríme v jeho potenciál, že dokáže prehovoriť do boja o post brankárskej jednotky," uviedol tréner brankárov Pavel Kamesch.