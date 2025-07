Spartak nepostúpil do 2. predkola, remizoval na pôde Häckenu

odvetný zápas 1. predkola EL:



BK Häcken - FC SPARTAK TRNAVA 2:2 (1:0)



Góly: 13. Gustafson (z 11 m), 90.+6 Dembe - 65. Procházka, 82. Moistsrapišvili. ŽK: Ngabo, Layouni, Andersen - Nwadike, Ďuriš, rozhodovali: Kristjansson - B. Sigurdarson, G. M. Sigurdsson (všetci Isl.)



BK Häcken: Berisha - Hilvenius, Andersen, Lode, Lundkvist (75. Lindberg) - Rygaard (85. Leach), Gustafson - Layouni, Svanbäck, Ngabo (63. Nioule) - Brusberg (63. Dembe)



FC Spartak Trnava: Frelih - Holík, Koštrna, Nwadike - Tomič (46. Ujlaky), Procházka, Kratochvíl (69. Moiscrapišvili), Mikovič - Badolo (70. Skrbo), Ďuriš, Azango (69. Kudlička)



/prvý zápas: 1:0, postúpil Häcken/

Göteborg 17. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava nepostúpili do 2. predkola Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete 1. predkola remizovali na pôde švédskeho BK Häcken 2:2 a nedokázali tak odčiniť domácu prehru 0:1. Na európskej scéne budú pokračovať v druhom predkole Konferenčnej ligy, kde ich čaká držiteľ Maltského pohára Hibernians F.C.Spartak držal v Göteborgu ešte v nadstavení šancu na predĺženie, keďže viedol o gól. Za domácich však vyrovnal pri rohovom kope striedajúci John Dembe a rozhodol tak o postupe. Jeho tím čaká v ďalšej fáze Európskej ligy atraktívny belgický súper RSC Anderlecht.Väčšinu úvodného dejstva mali z hry jednoznačne viac domáci, ktorí sa dostali už vo štvrtej minúte k veľkej šanci, keď Spartak zachránil v skrumáži dvakrát brankár Frelih. Häcken pokračoval v tlaku, ktorý sa vyplatil po faule hosťujúceho Nwadikeho v pokutovom území. Penalty sa zhostil Gustafson – strelu namieril k pravej žrdi, ktorú si vybral aj Frelih, na loptu však nedosiahol. Domáci pokračovali v kombináciách a prihrávkach za obranu s ľahkosťou a po štvrťhodine hry bol stav striel 7:0 v ich prospech. Po polhodine hry prišiel prvý hlavičkovaný pokus hosťujúceho Badola a následne roh, ktoré stihol Spartak do prestávky dokopy tri. Do šatne nakoniec odchádzal s väčšou streleckou aktivitou ako súper.V polčase vymenil tréner hostí Tomiča za Ujlakyho a domáci sa postupne začali uchyľovať k faulom. Spartak pohrozil z priameho kopu už v 62. minúte, no kapitánovi Procházkovi vyšiel najmä ten zo 65. minúty. Z ľavej strany to skúsil na vzdialenejšiu žrď, ktorú si kryl brankár Berisha, ten však stál oproti slnku a tak mu lopta prekĺzla. Vyrovnanie celkového skóre priniesol o 17 minút neskôr Moistsrapišvili, keď prestrelil Berishu strelou do ľavého horného rohu po tom, ako mu za hranicu šestnástky narazil Ďuriš. Jeho tím nepoľavil v snahe a snažil sa spečatiť postup už v riadnom hracom čase. Domáci však vybojovali z brejku roh a pri ňom skóroval cez skrumáž hráčov Dembe, ktorý tak rozhodol o postupe Häckenu.