Spartak Trnava ukončil spoluprácu s trénerom Ščasným
Spartak vstúpil do sezóny Niké ligy štyrmi víťazstvami, ale neprebojoval sa do skupinovej fázy Konferenčnej ligy a v tabuľke postupne klesol na štvrtú priečku.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 18. novembra (TASR) - Michal Ščasný už nie je hlavný tréner futbalistov FC Spartak Trnava. Vedenie klubu Niké ligy s ním v utorok po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu Vedením mužstva poverí súčasný realizačný tím spolu so športovým riaditeľom Martinom Škrtelom. Informoval o tom klub na svojom oficiálnom webe.
Spartak vstúpil do sezóny Niké ligy štyrmi víťazstvami, ale neprebojoval sa do skupinovej fázy Konferenčnej ligy a v tabuľke postupne klesol na štvrtú priečku. Ešte pred reprezentačnou prestávkou prehral v Prešove 1:2. Ščasný sa ujal kormidla 1. júla, keď skončil v Žiline, kde predtým strávil celú minulú sezónu a záver tej predošlej. V slovenskej najvyššej súťaži viedol aj Nitru či Banskú Bystricu.
