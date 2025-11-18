Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. november 2025Meniny má Eugen
< sekcia Šport

Spartak Trnava ukončil spoluprácu s trénerom Ščasným

.
Michal Ščasný počas tlačovej konferencie pred odvetou Konferenčnej ligy s Universitatea Craiova v Trnave 13. augusta 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Spartak vstúpil do sezóny Niké ligy štyrmi víťazstvami, ale neprebojoval sa do skupinovej fázy Konferenčnej ligy a v tabuľke postupne klesol na štvrtú priečku.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 18. novembra (TASR) - Michal Ščasný už nie je hlavný tréner futbalistov FC Spartak Trnava. Vedenie klubu Niké ligy s ním v utorok po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu Vedením mužstva poverí súčasný realizačný tím spolu so športovým riaditeľom Martinom Škrtelom. Informoval o tom klub na svojom oficiálnom webe.

Spartak vstúpil do sezóny Niké ligy štyrmi víťazstvami, ale neprebojoval sa do skupinovej fázy Konferenčnej ligy a v tabuľke postupne klesol na štvrtú priečku. Ešte pred reprezentačnou prestávkou prehral v Prešove 1:2. Ščasný sa ujal kormidla 1. júla, keď skončil v Žiline, kde predtým strávil celú minulú sezónu a záver tej predošlej. V slovenskej najvyššej súťaži viedol aj Nitru či Banskú Bystricu.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Týždenník: Odpustenie nestačí

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.