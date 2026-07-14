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Spartak Trnava zvíťazil v generálke nad Besiktasom 3:2
V ďalšom utorkovom prípravnom stretnutí remizovali hráči MFK Dukla Banská Bystrica s izraelským tímom Hapoel Tel Aviv 0:0.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v generálke na novú sezónu nad tureckým klubom Besiktas Istanbul 3:2. Na Štadióne Antona Malatinského prehrávali od 13. minúty 0:1, ale ešte v prvom polčase otočili skóre na 3:1 zásluhou Philipa Azanga, Lorenta Mehmetiho a Filipa Trella. Súper dokázal v závere už len znížiť na rozdiel jedného gólu.
Pre „andelov“ to bol záverečný duel v rámci letnej prípravy a dočkali sa v ňom prvého víťazstva. V predošlých piatich prípravných zápasoch zaznamenali tri remízy a dve prehry. Spartak privíta v stredu 22. júla v prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy bulharský CSKA 1948 Sofia (20.30 h) a o tri dni neskôr vstúpi do nového ročníka Niké ligy domácim súbojom so Skalicou (18.00).
V ďalšom utorkovom prípravnom stretnutí remizovali hráči MFK Dukla Banská Bystrica s izraelským tímom Hapoel Tel Aviv 0:0.
prípravné zápasy:
FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul 3:2 (3:1)
Góly: 37. Azango, 45. Mehmeti, 45.+2 Trello - 13. Fakili, 78. Djalo
MFK Dukla Banská Bystrica - Hapoel Tel Aviv 0:0
Pre „andelov“ to bol záverečný duel v rámci letnej prípravy a dočkali sa v ňom prvého víťazstva. V predošlých piatich prípravných zápasoch zaznamenali tri remízy a dve prehry. Spartak privíta v stredu 22. júla v prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy bulharský CSKA 1948 Sofia (20.30 h) a o tri dni neskôr vstúpi do nového ročníka Niké ligy domácim súbojom so Skalicou (18.00).
V ďalšom utorkovom prípravnom stretnutí remizovali hráči MFK Dukla Banská Bystrica s izraelským tímom Hapoel Tel Aviv 0:0.
prípravné zápasy:
FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul 3:2 (3:1)
Góly: 37. Azango, 45. Mehmeti, 45.+2 Trello - 13. Fakili, 78. Djalo
MFK Dukla Banská Bystrica - Hapoel Tel Aviv 0:0