Spartak Trnava zvládol dvojgenerálku, zdolal Inter aj Zvolen
V súboji proti mužstvu z hlavného mesta dvakrát skórovali Michal Ďuriš a Luka Chorcheli.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvládli dvojgenerálku pred štartom jarnej časti Niké ligy. V sobotu zvíťazili ich dva rôzne tímy nad FK Inter Bratislava a MFK Zvolen zhodne 4:1. V súboji proti mužstvu z hlavného mesta dvakrát skórovali Michal Ďuriš a Luka Chorcheli. Triumf druhého trnavského výberu zabezpečili Idjessi Metsoko, Timotej Kudlička, Kristián Koštrna a Dávid Bukovský.
prípravné zápasy:
FC Košice - Slávia TU Košice 8:0 (5:0)
Góly: 50. a 70. Perišič, 2. Gallovič, 15. Čerepkai, 24. Madleňák, 44. Korijkov (vlastný), 45. Rehuš, 73. Miljanič
FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (1:2)
Góly: 6. Kotula, 46. Morim - 5. Bartoš, 39. Franko
FC Spartak Trnava - Inter Bratislava 4:1 (3:0)
Góly: 18. a 65. Chorcheli, 25. a 33. Ďuriš - 78. Bellás
FC Spartak Trnava - MFK Zvolen 4:1 (2:1)
Góly: 1. Metsoko, 5. Kudlička, 72. Koštrna, 84. Bukovský - 4. Gono
