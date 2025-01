Spartak začal prípravu, rokuje s Oforim aj Azangom o predĺžení zmlúv

Program Spartaka v zimnej príprave:



11. 1. o 10.30 h: Spartak Trnava - Zlín (Tipsport liga, umelá tráva v Senci)



13. - 24. 1.: sústredenie v Turecku



18. 1. o 17.00 h: Spartak Trnava - Bohemians Praha (v Turecku)



23. 1. o 15.00 h: Spartak Trnava - Botev Plovdiv (v Turecku)



1. 2. o 13.00 h: Spartak Trnava - ŠK Líšeň (Trnava, Štadión Antona Malatinského)



/časy jednotlivých zápasov sa ešte môžu zmeniť/

Trnava 6. januára (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava odštartovali v pondelok zimnú prípravu prakticky bez zmien v kádri. Odišiel iba Hugo Ahl, ktorého rozviazanie zmluvy klub po vzájomnej dohode s hráčom avizoval už v závere jesennej časti. Nová tvár zatiaľ do kolektívu nepribudla.Úvodný zraz mali červeno-čierni na pravé poludnie trojkráľového sviatku. Prvý novoročný tréning absolvovali na umelej tráve trnavskej Slávie. V sobotu ich čaká duel Zimnej Tipsport ligy proti Zlínu na umelej tráve v Senci a od pondelka zamieria na 11-dňové sústredenie do Turecka, kde sa v prípravných zápasoch stretnú s Bohemiansom Praha a Botevom Plovdiv. Generálku na ligu odohrajú 1. februára na Štadióne Antona Malatinského proti ŠK Líšeň, ktorému patrí po jeseni deviata priečka v druhej českej lige.Ešte nedoliečení po zraneniach rôzneho rozsahu prišli na zraz Roko Jureškin, Milan Corryn, Erik Sabo, Vojtěch Kubista a Martin Mikovič. Dávid Bukovský vynechal zraz pre chorobu.praje si kapitán Spartaka Mikovič.Veľké zmeny v trnavskom tíme sa cez zimnú prestávku neočakávajú.povedal tréner Spartaka Michal Gašparík.Na prestupovom trhu sa Trnavčania pokúsia uloviť ofenzívne typy.uviedol kouč. Cez prestupové obdobie sa zvyknú meniť veci neraz zo dňa na deň, zásadný odchod z kádra momentálne ale plánovaný nie je.V klube pracujú aj na predĺžení zmlúv viacerých hráčov. V lete sa podľa Gašparíkových slov končí kontrakt až štrnástim členom kabíny. Na dobrej ceste je podľa trnavského kouča dohoda so stopérom Marekom Ujlakym. V rokovaní sú okrem iných aj s krídelníkmi Kelvinom Oforim a Philipom Azangom.zdôraznil lodivod Spartaka.Kontrakt sa v januári skončí Róbertovi Pichovi, uplynie i dohodnuté obdobie spolupráce s Cyperčanom Thomasom Nikolaouom.dodal Gašparík.