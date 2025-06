Spartak začal s letnou prípravou, káder sa bude postupne utriasať

Hráči na zraze: Frelih, Vasiľ – Daniel, Paur, Procházka, Kubista, Sabo, Holík, Ďuriš, Karhan, Kratochvíl, Trello, Bukovský, Mikovič, Jureškin, Breznik, Kudlička, Kurej, Taraduda, Metsoko



Trnava 7. júna (TASR) - Futbalový Spartak Trnava začal letnú prípravu na novú sezónu so zásadnými zmenami. Mužstvo prebral nový tréner Michal Ščasný, v hráčskom kádri nastali výrazné odchody a postupne budú pribúdať príchody.Novými tvárami v tíme sú zatiaľ útočník Idjessi Metsoko z Plzne, ktorý minulú sezónu hosťoval v Slovane Bratislava a stopér Denys Taraduda, ktorého „andeli“ vykúpili spod zmluvy v Michalovciach. Po hosťovaní v Slovinsku sa vrátil Miha Kompan Breznik, do prípravy sa zapojila aj dvojica futbalistov Malženíc Timotej Kudlička a Nicolas Kurej.„Ak všetko dopadne ako chceme, mali by prísť ešte štyria – piati hráči,“ povedal prezident Spartaka Peter Macho. Ako je známe, v tíme skončili Dobrivoj Rusov a Lukáš Štetina, ktorí nepokračujú s profesionálnym futbalom. Adrián Zeljkovič prestúpil do Plzne, Martin Šulek, Róbert Pich, Martin Buka a Kazeem Bolaji si môžu hľadať nové pôsobiská.Kelvinovi Oforimu sa v Trnave končí zmluva a upísal sa Slovanu Bratislava. „To, že Ofori odíde do Slovana nebolo pre nás prekvapením. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme ho udržali. Pokiaľ by sme išli do extrémov, nebolo to dobré pre klub, ani pre jeho spoluhráčov. Spartak je slávny klub a nikto nie je viac ako klub. Ani Ofori. Želám mu v novom pôsobisku všetko dobré,“ komentoval odchod ghanského krídelníka k rivalovi Peter Macho.Úvodný zraz mali futbalisti Spartaka v kongresovej sále trnavského Aquaparku, nakoľko pre európsky šampionát do 21 rokov aktuálne nemôžu využívať zázemie Štadióna Antona Malatinského. Mužstvu sa prihovoril športový riaditeľ Martin Škrtel a tréner Michal Ščasný v slovenčine a neskôr i plynulej angličtine. S už bývalými zverencami sa prišli rozlúčiť aj Michal Gašparík s asistentom Mariánom Hodulíkom. Ako je známe, aj s ďalším asistentom Tomášom Prisztácsom budú pokračovať v kariére v Górniku Zabrze. Gašparík strávil čas priateľským rozhovorom aj s novým realizačným tímom Spartaka.„Komunikovali sme o futbalových i nefutbalových veciach. Michalovi Ščasnému som nič neradil, má dobrý prehľad o Spartaku, často sme proti sebe hrávali, má tím zanalyzovaný. Debatovali sme možno len o tom, čo tu bolo dobré, čo slabšie,“ povedal Gašparík. Prechodný domov našli „andeli“ v areáli Slávie, ešte pred prvým tréningom absolvovali fyzické testy.Na úvodnom zraze mal tréner Ščasný k dispozícii 20 hráčov, predĺžené voľno dostali Martin Vantruba, Cédric Badolo, Milan Corryn, Filip Twardzik, Philip Azango, s reprezentáciou do 21 rokov sa pripravuje Marek Ujlaky.„Veci ohľadne kádra riešia Martin Škrtel a Peter Macho, samozrejme, komunikujeme o tom spolu. Nastalo dosť veľa odchodov hráčov, ktorým sa končia zmluvy a určite to musíme nejakým spôsobom doplniť, ale stále sme len na začiatku prípravy. Budeme to riešiť v priebehu a dúfame, že čoskoro budú vytypovaní hráči s nami,“ povedal tréner Ščasný.„Aktuálne obdobie je veľmi hektické. Vieme, že nás trochu tlačí čas, keďže začíname sezónu skôr ako ostatné mužstvá. Dvaja hráči už prišli. Verím, že v nasledujúcich dňoch pribudnú ďalší dvaja a postupne prídu ďalší. Verím, že do prvého ostrého duelu už bude káder z drvivej väčšiny vyskladaný. Čo sa týka nových hráčov, tak postovo sa snažíme nahradiť tých, čo odišli. Nie je to úplne jednoduché, pretože v dnešnej dobe je agentský fenomén a hráči bez svojich zástupcov pomaly nechcú povedať ani jedno slovo. Niekedy predstavy agentov a nás sú rozličné, ale to sú veci, ktoré nejakým spôsobom patria k tomu a určite sa s nimi dokážeme vysporiadať,“ uviedol Škrtel.V rámci letnej prípravy absolvujú „andeli“ aj sústredenie v slovinskom mestečku Moravske Toplice. V pláne sú štyri prípravné zápasy, prvé dva v Jaslovských Bohuniciach, kde hostia ViOn Zlaté Moravce (18. júna o 11:00) a Karvinú (21. júna o 16:30). V Slovinsku sa stretnú s Boracom Banja Luka (28.6.) a pravdepodobne Petrolulom Ploešti (3.7.). Tento súper je ale zatiaľ v štádiu riešenia.Do súťažných duelov kvalifikácie Európskej lige vstúpia prvým predkolom 10. júla. Súpera sa dozvedia po žrebovaní 17. júna, na druhý deň sa hneď bude v sídle UEFA žrebovať aj druhé predkolo. Nakoľko červeno-čierni vstupujú do pohárovej Európy skôr ako vlani, tento rok prípravný zápas v Trnave s popredným európskym klubom, ako v minulosti s Valenciou či Aston Villou, neorganizujú.