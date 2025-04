Spartak zvládol rozstrel so Slovanom a postúpil do finále

Slovnaft cup – odveta semifinále:



FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (2:1, 1:1), 4:2 v rozstrele z 11 m



Góly: 35. Mikovič, 90. Ďuriš – 39. Kašia. Rozstrel: Jureškin 1:0, Tolič 1:1, Procházka 2:1, Barseghjan nedal, Zeljkovič 3:1, Ignatenko 3:2, Badolo nedal, Mak nedal, Sabo 4:2. Rozhodovali: Marhefka – Hancko, Poláček, ŽK: Ďuriš, Štetina, Mikovič, Ofori – Wimmer, Strelec, Ignatenko, Blackman, Bajrič, Kašia, Ibrahim, 10.132 divákov.



Trnava: Frelih – Holík (89. Badolo), Štetina, Twardzik (68. Jureškin), Mikovič (114. P. Karhan) – Zeljkovič – Daniel (91. Ujlaky), Procházka, Ofori (106. Sabo), Pich (64. Paur) – Ďuriš



Slovan: Takáč – Bajrič, Kašia, Wimmer (90.+4 Vojtko) – Blackman (120. Mustafič), Bajrič, Szöke (64. Ibrahim), Zuberu (90.+4 Tolič) – Barseghjan, Strelec (82. Ignatenko), Marcelli (64. Mak)



Trnava 15. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V odvetnom semifinálovom zápase triumfovali na domácom ihrisku nad Slovanom Bratislava 4:2 po rozstrele z 11 m, zápas sa v riadnom hracom čase skončil 2:1. V prvom zápase zvíťazili "belasí" 2:1. Druhý finalista bude známy v stredu, Banská Bystrica hostí v odvete Ružomberok. "Ruža" zvíťazila v prvom zápase 2:1. Finále pohára je na programe 1. mája v MOL Aréne v Dunajskej Strede.Trnava išla v 35. minúte do vedenia, keď Procházkov priamy kop skončil na brvne, odrazenú loptu napálil na bránku Mikovič a jeho strelu cez hradbu tiel skončila v sieti. Slovan však rýchlo vyrovnal, v 39. minúte zahral Marcelli roh nakrátko, Barseghjanov oblúčik z čiary našiel nepokrytého Kašiu a ten hlavou z blízka skóroval. V druhom polčase sa Trnava tlačila dopredu, Slovan ale umne využíval kontry, tri gólové šance mal Strelec, samostatný nájazd nepremenil Mak, na opačnej strane nepochodili Ofori, Paur ani Zeljkovič. Až v 90. minúte Daniel vysunul Paura, ten prihrávkou do tandemu vyzval ku skórovaniu Ďuriša, ktorý sa v tutovke nepomýlil, poslal Trnavu do vedenia a zápas do predĺženia.V ňom mal najväčšiu šancu Barseghjan, ktorého strelu vykopol z prázdnej bránky Jureškin. Gól však už nepadol a tak o postupujúcom musel rozhodnúť rozstrel. V ňom v druhej sérii nepremenil Barseghjan, Slovan mohol vrátiť do hry po Badolovom zaváhaní Mak, trafil však žrď. Sabo v záverečnej piatej sérii dal na 4:2 a rozhodol o postupe Spartaka.