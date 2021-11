Sparte unikol postup, v kľúčovom dueli podľahla Glasgow Rangers

Hráč Rangers Calvin Bassey (vľavo) bojuje o loptu so Slovákom Lukášom Haraslínom zo Sparty Praha v zápase A-skupiny Európskej ligy Glasgow Rangers - Sparta Praha v Glasgowe 25. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Futbalisti Leverkusenu sa tešia po strelení gólu v zápase 5. kola G-skupiny Európskej ligy Bayer Leverkusen - Celtic Glasgow v Leerkusene vo štvrtok 25. novembra 2021. Foto: TASR/AP



5. kolo skupinovej fázy Európskej ligy:



A-skupina



Bröndby IF - Olympique Lyon 1:3 (0:0)

Góly: 51. Uhre - 57. a 66. Cherki, 76. Slimani





Glasgow Rangers - Sparta Praha 2:0 (1:0)

Góly: 15. a 49. Morelos

/D. Holec a D. Hancko celý zápas, L. Haraslín (všetci Sparta) hral do 58. min/



tabuľka A-skupiny:



1. Olympique Lyon 5 5 0 0 15:4 15**



2. Glasgow Rangers 5 2 1 2 5:4 7*



3. Sparta Praha 5 1 1 3 4:9 4



4. Bröndby IF 5 0 2 3 2:9 2



**-postup do osemfinále EL



*-postup do šestnásťfinále EL





B-skupina



PSV Eindhoven - Sturm Graz 2:0 (1:0)

Góly: 45. Carlos Vinicius (z 11 m), 56. Bruma





AS Monaco - Real Sociedad San Sebastian 2:1 (2:1)

Góly: 28. Volland, 38. Fofana - 35. Isak, ČK: 90. Fofana (Monaco)





tabuľka B-skupiny:



1. AS Monaco 5 3 2 0 6:3 11**



2. PSV Eindhoven 5 2 2 1 9:5 8



3. Real Sociedad 5 1 3 1 6:6 6



4. Sturm Graz 5 0 1 4 2:9 1



**-postup do osemfinále EL





C-skupina



Leicester City - Legia Varšava 3:1 (3:1)

Góly: 11. Daka, 21. Maddison, 33. Ndidi - 26. Mladenovič





tabuľka C-skupiny:



1. Leicester City 5 2 2 1 10:8 8



2. Spartak Moskva 5 2 1 2 9:9 7



3. SSC Neapol 5 2 1 2 12:8 7



4. Legia Varšava 5 2 0 3 4:10 6





D-skupina



Eintracht Frankfurt - FC Antverpy 2:2 (1:1)

Góly: 13. Kamada, 90.+4 Paciencia - 33. Nainggolan, 88. Samatta





Olympiakos Pireus - Fenerbahce Istanbul 1:0 (0:0)

Gól: 90. Soares





tabuľka D-skupiny:



1. Eintracht Frankfurt 5 3 2 0 9:5 11



2. Olympiakos Pireus 5 3 0 2 8:6 9



3. Fenerbahce Istanbul 5 1 2 2 6:7 5



4. Royal Antverpy 5 0 2 3 5:10 2





E-skupina



Galatasaray Istanbul - Olympique Marseille 4:2 (2:0)

Góly: 12. Cicaldau, 30. Čaleta-Car (vl.), 64. Feghouli, 83. Babel - 69. a 85. Milik





Lokomotiv Moskva - Lazio Rím 0:3 (0:0)

Góly: 56. a 63. Immobile (oba z 11 m), 87. Pedro





tabuľka E-skupiny:



1. Galatasaray Istanbul 5 3 2 0 7:3 11



2. Lazio Rím 5 2 2 1 7:3 8



3. Olympique Marseille 5 0 4 1 5:7 4



4. Lokomotiv Moskva 5 0 2 3 2:8 2





F-skupina



FC Midtjylland - Sporting Braga 3:2 (1:1)

Góly: 2. Sviatchenko, 48. Isaksen, 90.+3 Evander (z 11 m) - 43. Horta, 85. Galeno





CZ Belehrad - Ludogorec Razgrad 1:0 (0:0)

Gól: 57. Ivanič





tabuľka F-skupiny:



1. CZ Belehrad 5 3 1 1 5:3 10



2. SC Braga 5 3 0 2 11:8 9



3. Midtjylland 5 2 2 1 7:7 8



4. Ludogorec Razgrad 5 0 1 4 3:8 1





G-skupina



Bayer Leverkusen - Celtic Glasgow 3:2 (1:1)

Góly: 15. a 82. Andrich, 87. Diaby - 41. Juranovič (z 11 m), 57. Jota





Betis Sevilla - Ferencváros Budapešť 2:0 (1:0)

Góly: 5. Tello, 52. Canales



/R. Mak (Ferencváros) hral od 71. min/







tabuľka G-skupiny:



1. Bayer Leverkusen 5 4 1 0 13:3 13**



2. Betis Sevilla 5 3 1 1 9:7 10*



3. Celtic Glasgow 5 2 0 3 9:13 6



4. Ferencváros Budapešť 5 0 0 5 4:12 0



**-postup do osemfinále EL



*-postup do šestnásťfinále EL







H-skupina



Dinamo Záhreb - KRC Genk 1:1 (1:1)

Góly: 35. Menalo - 45+1. Ugbo

/P. Hrošovský (Genk) hral celý zápas/





Rapid Viedeň - West Ham United 0:2 (0:2)

Góly: 40. Jarmolenko, 45+2. Noble (z 11 m)





tabuľka H-skupiny:



1. West Ham 5 4 1 0 11:2 13**



2. Dinamo Záhreb 5 2 1 2 8:6 7



3. KRC Genk 5 1 2 2 4:9 5



4. Rapid Viedeň 5 1 0 4 3:9 3



**-postup do osemfinále EL





Bratislava 26. novembra (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen, West Hamu United a AS Monaco si vo štvrtok zabezpečili prvenstvo vo svojich skupinách a priamy postup do osemfinále Európskej ligy UEFA. Nemecký klub miestenku definitívne získal vďaka domácemu víťazstvu 3:2 nad Celticom Glasgow v dueli 5. kola G-skupiny, West Ham v "háčku" potvrdil prvú priečku triumfom 2:0 na ihrisku Rapidu Viedeň a Monaco si účasť v najlepšej šestnástke zaistilo výhrou 2:1 v B-skupine nad San Sebastianom. Druhú priečku a postup do šestnásťfinále majú po štvrtku isté Glasgow Rangers a Betis Sevilla, na prvých dvoch priečkach s určitosťou skončia aj Olympiakos Pireus, Galatasaray Istanbul a Lazio Rím.Postup do jarnej časti EL unikol Sparte Praha, ktorá v kľúčovom súboji prehrala v Glasgowe s miestnymi Rangers 0:2 a v A-skupine už nemôže skončiť lepšie ako na treťom mieste. Za "rudých" odohrali celý zápas slovenskí legionári Dominik Holec a Dávid Hancko, Lukáš Haraslín hral do 58. minúty. Škótsky klub si tak už pred záverečným skupinovým kolom zaistil postup do šestnásťfinále z druhej priečky, priamo do osemfinále sa už dávnejšie prebojoval víťaz skupiny Olympique Lyon.Sparte duel na Ibrox Stadium nevyšiel, už v polčase prehrávala po góle Alfreda Morelosa 0:1. Domáci mali navrch, niekoľko šancí zneškodnil brankár Holec. Jedinú príležitosť hostí v úvodnom dejstve vypracoval Haraslín, po jeho akcii Martin Minčev z bezprostrednej blízkosti neprepálil dobre postaveného Allana McGregora. Po zmene strán pridal svoj druhý gól Morelos, ktorý využil obrovskú chybu Filipa Panáka v rozohrávke a hlavičkou zvýšil na 2:0. "Rudí" po prehre strácajú na Rangers tri body a majú horšie vzájomné zápasy. V 6. kole tak zabojujú doma proti Bröndby už len o tretiu priečku znamenajúcu účasť v šestnásťfinále EKL.Ďalším istým osemfinalistom je AS Monaco, ktoré si zabezpečilo prvenstvo v B-skupine vďaka triumfu 2:1 nad San Sebastianom. Druhý je PSV Eindhoven, ktorý si poradil so Sturmom Graz 2:0 a pred skupinovým finále má pred tretím Realom Sociedad dvojbodový náskok.Leverkusen strhol proti Celticu víťazstvo na svoju stranu dvoma gólmi v samom závere. Bundesligista má pred druhým Betisom pred záverečným kolom trojbodový náskok, ale už nemôže o vedúcu priečku prísť, lebo má lepšie vzájomné zápasy. Sevillčania si poradili doma s Ferencvárosom Budapešť 2:0, slovenský reprezentant Róbert Mak nastúpil za hostí v 71. minúte. Ferencváros stratil šancu na postup už dávnejšie, po piatej prehre zostáva v tabuľke bez bodu.Galatasaray zdolal doma Olympique Marseille 4:2 a poistil si prvú priečku v E-skupine, ktorú vedie o tri body pred Laziom. To uspelo na pôde Lokomotivu Moskva 3:0 aj vďaka dvom gólom Cira Immobileho z pokutových kopov. Galatasaray si to rozdá o prvenstvo v skupine v priamom súboji s talianskym tímom 9. decembra v Ríme. Marseille už nemôže skončiť lepšie ako na tretej priečke a bude bojovať už len o účasť vo vyraďovačke Európskej konferenčnej ligy.V postupovej hre sa stále drží belgický Genk, ktorý vo štvrtok remizoval na ihrisku Dinama Záhreb 1:1. Slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský odohral za hostí celý zápas. Genk stráca pred záverečným kolom na druhé Dinamo dva body. Postup mal už pred 5. kolom vo vrecku West Ham, po víťazstve vo Viedni 2:0, ktoré gólmi zabezpečili Andrij Jarmolenko a Mark Noble, sú už Londýnčania istými víťazmi skupiny a osemfinalistami EL.