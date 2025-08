Spartu čaká v Konferenčnej lige Ararat-Armenia, Priske: „Je to výzva"

prvé zápasy 3. predkola KL:



štvrtok 7. augusta



18.00 Araz-Naxcivan PFK - Omonia Nikózia



18.00 Aris Limassol - AEK Atény



18.00 Kauno Žalgiris - Arda Kardžali



18.00 Milsami Orhei - AC Virtus



18.00 Rosenborg Trondheim - Hammarby IF



18.30 Baník Ostrava - Austria Viedeň



19.00 AIK Štokholm - Győri ETO FC



19.00 Riga FC - Beitar Jeruzalem



19.00 Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok



19.00 Viking FK - Istanbul Basaksehir



20.00 Víkingur Göta - Linfield Belfast



20.00 AZ Alkmaar - FC Vaduz



20.00 Anderlecht Brusel - Šeriff Tiraspoľ



20.00 FC Differdange - Levadia Tallinn



20.00 Levski Sofia - Sabah Baku



20.00 Olimpija Ľubľana - KF Egnatia



20.00 Polissja Žytomyr - Paksi FC /hrá sa v Prešove/



20.00 Sparta Praha - Ararat-Armenia



20.15 Lausanne Sports - FC Astana



20.30 CS Universitatea Craiova - FC SPARTAK TRNAVA



20.30 FC Lugano - NK Celje



20.30 FC Ballkani - Shamrock Rovers



20.45 FC St. Patricks - Besiktas Istanbul



20.45 Vikingur Reykjavík - Bröndby Kodaň



21.00 Hajduk Split - Dinamo Tirana



21.00 FC Larne - CD Santa Clara



21.00 Partizan Belehrad - Hibernian FC



21.00 Raków Čenstochová - Maccabi Haifa



21.00 Rapid Viedeň - Dundee United

Bratislava 6. augusta (TASR) - Do štvrtkových zápasov 3. predkola Konferenčej ligy zasiahnú okrem Spartaka Trnava aj české futbalové kluby Sparta Praha a Baník Ostrava. Spartu so slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom čaká domáci duel proti Ararat-Armenia z Jerevanu, Baník v kádri s viacerými Slovákmi doma privíta Austriu Viedeň.Sparta hrala v minulej sezóne ligovú fázu Ligy majstrov, ale v domácej súťaži sa jej nedarilo a tento rok tak bojuje „len“ o účasť v KL. Boje o Európu odštartovala v 2. predkole, v ktorom vyradila kazašský tím FC Aktobe po celkovom skóre 5:2. „“ hovoril po postupe tréner tímu Brian Priske.Sparta cez víkend triumfovala nad Pardubicami 3:1 a s predchádzajúcim ligovým víťazstvom nad Mladou Boleslav (3:2) ťahá šnúru troch výhier.,“ citoval stredopoliara Lukáša Sadílka portál idnes.cz. Haraslín nastúpil na všetkých päť zápasov v novej sezóne, v troch stretnutiach českej súťaže strelil dva góly a pridal jednu asistenciu.Po neúspechu v 2. predkole Európskej ligy proti Legii Varšava hrá o účasť v KL aj Ostrava s Erikom Prekopom, Ladislavom Almásim, Tomášom Rigom, Matúšom Rusnákom i brankármi Dominikom Holcom a Viktorom Budinským. Nový ročník domácej súťaže mužstvo neodštartovalo najlepšie. Po úvodnej prehre s Bohemians (0:1) hralo tento víkend s pražskou Duklou nerozhodne 1:1. Austria vyradila v predchádzajúcej fáze gruzínske Spaeri jasne 7:0 a cez víkend vstúpila do Bundesligy remízou s Grazerom 2:2.“ povedal tréner tímu Pavel Hapal pre oficiálnu stránku Baníka.Zo slovenských klubov zostal v akcii už len Spartak, ktorého čaká súboj na pôde rumunskej Universitatey Craiova. MŠK Žilina v dvojzápase 2. predkola podľahla poľskému tímu Raków Čenstochová jasne 1:6 a FC Košice nepostúpili cez Neman Grodno tesne 3:4. Bieloruský tím nastúpil na prvý zápas 3. predkola proti KÍ Klaksvík už v utorok, z Faerských ostrovov si odniesol prehru 0:2.Slovenskú stopu bude mať duel medzi Levskim Sofia a Sabahom Baku. Dres bulharského tímu si oblieka Patrik Myslovič, kapitánom azerbajdžanského mužstva je Pavol Šafranko. Za maďarský Győri ETO FC, ktorý sa stretne s AIK Štokholm, chytá Samuel Petráš.