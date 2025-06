Spaun vyhral US Open, získal prvý major titul

Oakmont 16. júna (TASR) - Americký golfista J.J. Spaun sa stal víťazom 125. ročníka US Open a získal svoj prvý titul na turnajoch kategórie major. Domáci hráč si triumf na náročnom ihrisku v Oakmonte zaistil s birdie na záverečnej jamke, celkovo mal skóre 279/-1. Druhého Škóta Roberta MacIntyrea (281/+1) zdolal o dva údery, tretí skončil Nór Viktor Hovland (282/+2).



Spaun na piatich z úvodných šiestich jamiek záverečného 4. kola zahral bogey, no mal famózny záver. „Nikdy by som ani nepomyslel, že raz budem dvíhať túto trofej. Som hrdý, že som bol počas mojej kariéry taký odolný,“ citovala agentúra AFP 34-ročného Spauna, ktorý doteraz slávil jediné víťazstvo na okruhu PGA Tour - v roku 2022 vyhral Texas Open.